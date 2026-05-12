Očakávaný verdikt. Pražské derby skontumovali, Slavia dostala najvyššiu pokutu

Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala v prospech Sparty sobotňajšie pražské derby na pôde Slavie, ktoré bolo v závere za stavu 3:2 predčasne ukončené po tom, ako domáci fanúšikovia vtrhli na trávnik a napadli viacerých hosťujúcich hráčov.
Vršovický klub zároveň dostal najvyššiu možnú pokutu desať miliónov korún (cca 411-tisíc eur) a najbližšie štyri domáce súťažné zápasy musí odohrať bez divákov. Komisia tresty vyniesla na dnešnom mimoriadnom zasadnutí v Prahe.
Fanúšikovia v sobotňajšom šlágri druhého kola nadstavby vtrhli na trávnik v siedmej z avizovaných desiatich minút nastaveného času. Ak by Slavia vedenie v zápase udržala, s predstihom by obhájila titul.
Po kontumačnej porážke 0:3 sa boj o prvenstvo zdramatizoval, Sparta tri kolá pred koncom súťaže z druhého miesta v tabuľke znížila stratu na rivala z ôsmich na päť bodov.
Komisia posudzovala incident podľa odsekov 65 a 66 ako porušenie povinností usporiadateľského klubu a o nešportovom správaní fanúšikov a iných osôb.
Podľa oboch z nich mohla siahnuť ku kontumácii stretnutia, najvyššou možnou pokutou bolo desať miliónov korún. Odpočítavanie bodov v týchto paragrafoch za prečiny fanúšikov Slavii nehrozilo.
Na trávnik pri sobotňajšom šlágri vbehli predovšetkým fanúšikovia zo severnej tribúny, kde sídli "kotol" najhlasnejších a najradikálnejších priaznivcov. Chuligáni napadli viacerých sparťanských hráčov, zrejme najhoršie dopadol slovenský brankár Jakub Surovčík, ktorý zostáva z incidentu psychicky otrasený.
Mnoho ľudí vtrhlo na trávnik so svetlicami a dostala sa až na opačnú stranu štadióna, kde hádzala pyrotechniku do sektora hostí. Niektorí výtržníci mali zahalenú tvár.
Predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík už pred vynesením verdiktu avizoval, že klub bude akceptovať akýkoľvek trest a nebude sa proti nemu odvolávať. Zároveň už v minulých dňoch rozhodol o dočasnom uzavretí severnej tribúny.
Po nedohratom derby dostala vysokú pokutu aj Sparta. Komisia jej udelila trest vo výške 600 000 českých korún za výtržnosti fanúšikov, ktorí okrem iného poničili zariadenie štadióna a vhadzovali pyrotechniku na trávnik, a to aj blízko hráčov.
Podľa generálneho riaditeľa Slavie Martina Říhu sa celková škoda odhaduje na 50 miliónov českých korún.
Klub napokon obišiel vďaka rýchlemu jednaniu a prevzatiu zodpovednosti od dlhšieho uzatvorenia štadióna, horná hranica bola šesť zápasov.
Slavia sa okrem toho rozhodla interne trestať, do odvolania uzatvorila tribúnu Sever a udelí doživotné zákazy vstupu na štadión.
„Chcem adresovať posolstvo slušným fanúšikom, ktorí vbehli na trávnik. Po dohode s Políciou Českej republiky vyzývame tých, ktorí sa na ploche ničoho nedopustili, aby reagovali na výzvu Polície a prihlásili sa.
S policajným riaditeľom máme dohodu, že k takýmto fanúšikom budeme pristupovať s primeranou mierou porozumenia.
Pokiaľ nič neurobili, potenciálne nemusia byť obvinení z trestnej činnosti. Sme pri nich pripravení zvoliť tolerantnejší postup a zjemniť pohľad na tresty na kratšiu dobu,“ vyjadril sa šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.
Líder českej najvyššej súťaže doplatil na udalosti z víkendu aj v ďalšej sfére, príde totiž o plánovanú výstavbu tréningového centra v mestskej časti Šeberov.
„Počas jednania nás zastihla správa, ktorá je priamym dôsledkom sobotňajších udalostí. Zastupiteľstvo nás prostredníctvom starostky informovalo, že ruší uznesenie, ktoré nám do budúcna umožňovalo tréningové zázemie pre náš A-tím.
Sú s nami ochotní jednať len o mládežníckej akadémii a tréningovom centre pre mládežnícku časť klubu,“ informoval generálny riaditeľ Slavie.