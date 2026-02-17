Česi majú zadretý motor. Príde to, čo odo mňa ešte nepočuli, hovoril nespokojný tréner

Hokejisti Česka zvládli osemfinálovú previerku a na hokejovom turnaji na ZOH 2026 sa prebojovali medzi najlepšiu osmičku.
Dánsko zdolali 3:2 a vo štvrťfinále sa druhýkrát na turnaji stretnú s Kanadou.
Výkon Česka proti Dánsku však nebol vôbec presvedčivý. Až do úplného záveru sa obávali o výsledok. Tím má hviezdy z NHL, ale potenciál stále nenaplnil.
„Máme zadretý motor," komentoval nemohúcnosť tímu tréner Radim Rulík. "Pozveme automechanika, aby nám ho vyladil."
Tým automechanikom bude zrejme on. Priznal, že v šatni zaznejú aj tvrdšie slová: „Hráčom pogratulujem k zápasu a potom príde to, čo odo mňa ešte nepočuli."
Nespokojnosť bolo cítiť aj u hráčov. V mixzóne boli sklamaní, kráčali so zvesenými hlavami a vyzeralo to, že prichádzajú zo zápasu, ktorý prehrali.
„Všetci to cítime rovnako. Je to rozpačité, ale sme radi, že sme to zvládli," hodnotil duel kapitán Roman Červenka.
„Je potrebné byť ešte lepší. Tím nie je zlý, len to musíme rozbaliť. Nedokážem na všetko odpovedať. Prajem si, aby sme zajtra podali náš najlepší výkon na turnaji."
Čo treba zlepšiť? Všetko
Prvá tretina zápasu gól nepriniesla, výkon zverencov trénera Rulíka nebol presvedčivý a stretnutie pôsobilo nudne. V druhej tretine sa to zmenilo. Padlo v nej až päť gólov.
Čechov naštartovala presilová hra, v ktorej sa po dobrej strele presadil Nečas. Dáni rýchlo kontrovali zásluhou Truea. Česi následne udreli z hokejky Kämpfa a o chvíľu na to zvyšoval Červenka výbornou strelou na 3:1.
Herný prejav Čechov začal vyzerať komfortne. Držali puk a tvorili si šance. Svojimi individuálnymi šancami nad ostatnými vynikal Martin Nečas, ktorý odohral veľmi dobrý zápas.
Dáni však aj napriek českej iniciatíve znížili v presilovej hre vďaka Olesenovi. O pár sekúnd na to mal Bjorkstrand na hokejke vyrovnanie. Jeho individuálny prienik však zastavil brankár Lukáš Dostál.
Laxnosť v hre kritizoval kapitán Červenka:
"Vieme, že zajtra to stačiť nebude. Potrebujeme zlepšiť všetko. Výsledok 3:1 musíme udržať, sme skúsené mužstvo, musíme to zvládnuť lepšie."
Smrdelo to prúserom
"Videli sme tú ofenzívnu silu, ktorú od Česka čakáme. Ale videli sme aj to, ako Dáni vedia nachádzať okienka v českej obrane," hodnotil duel komentátor STVR Pavol Gašpar. "To je veľký zdvihnutý prst pre Čechov smerom ku štvrťfinále."
VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Dánsko
V tretej tretine sa Dáni pokúšali stav stretnutia vyrovnať. Mali na to dve presilové hry a skúšali to aj v hre bez brankára. Tretí gól už nepridali.
„Nechcel som, aby sme dopustili prekvapenie. Pomer síl bol v náš prospech, ale musíme makať a hrať pre mužstvo," hovoril tréner Rulík.
„Je úplne jedno, kto dá gól, ale hrá sa pre Českú republiku a pre fanúšikov. To si musia všetci uvedomiť."
Česi v závere už len bránili a vytesňovali Dánov z nebezpečných pozícií.
„Bol to stále rozpačitý výkon z českej strany, ale na to sa história nebude pýtať," hovoril o stretnutí expert STVR Ondrej Rusnák. „Boli lepším tímom, ale čakali sme, že vyhrajú viacgólovým rozdielom. Smrdelo to prúserom, ale zvládli to."
„Je to jedno, či to skončí 6:1 alebo 3:2. Potrebovali sme iba vyhrať," hodnotil duel útočník Ondřej Palát.
Aký je recept na Kanadu?
Vo štvrťfinále sa proti Česku postaví opäť mužstvo v červeno-bielych farbách, avšak s úplne inou kvalitou.
„Máme šikovných hráčov, ale určite nie toľko ako Kanada," konštatoval Červenka.
Česi otvorili účinkovanie na olympijskom turnaji práve proti Kanade. V základnej skupine prehrali 0:5.
„Prvý zápas ukázal, že Kanada je tím s veľkou hĺbkou, má štyri kvalitné formácie," hovoril Palát. „Potrebujeme najlepší zápas turnaji a ešte niečo viac. Musí to byť výkon na 130 percent. Budeme sa snažiť nechať na ľade všetko."
Česko je známe tým, že dokáže v správnej chvíli vydolovať najlepší výkon. Teraz to bude potrebné ukázať proti superfavoritovi turnaja.
„Vieme, ako sú rozdané karty. Ak chceme získať medailu, musíme poraziť niektorého z favoritov. Tešíme sa na to. Myslím si, že najlepší výkon môže prísť práve proti Kanade. Hrať proti Kanade je dar. Chceme predviesť čo najlepší výkon," hovoril Radko Gudas.
„Hovorí sa, že dvakrát vás nemôžu zdolať. Ak by sa niekto na takýto zápas nedokázal namotivovať, asi by nemal v profesionálnom hokeji čo robiť."
Duel s Kanadou je na programe v stredu 18. februára o 16:40. Recept na úspech tréner mužstva pozná. Zatiaľ ho však pri českom výbere nevidel uplatnený:
„Ak chceme byť úspešní, musíme hrať nad svoje možnosti. A od toho sme zatiaľ veľmi ďaleko," dodal Rulík.
