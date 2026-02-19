Odkríval do kabíny, zápas nedohral. Kanada možno príde o najväčšieho lídra

Kouč kanadských hokejistov Jon Cooper po dnešnom tréningu nevylúčil návrat kapitána Sidneyho Crosbyho do zostavy v ďalšom pokračovaní ZOH v Miláne.
Crosby nedokončil stredajší štvrťfinálový duel proti Česku, v piatok čaká hlavného favorita na zlato semifinálový duel s Fínmi.
Kanadský velikán dohral v stredajšej dráme v druhej tretine, keď sa ťažko dvíhal z ľadu po súboji s rezným bekom Radkom Gudasom.
Crosby mal očividne ťažkosti s nohou a o chvíľu neskôr už odkríval do kabíny. Kanada aj bez neho vyhrala 4:3 v predĺžení.
Na dnešnom dobrovoľnom tréningu dlhoročný líder Pittsburghu chýbal.
"V žiadnom prípade to ale nie je tak, že by bol vylúčený jeho štart vo zvyšku turnaja. Starajú sa o neho tí najlepší ľudia, ktorí môžu. Berieme to postupne deň po dni.
A nechceme nikoho vystavovať nebezpečenstvu. Ale ak Sid bude mocť hrať, určite hrať bude. Viacej budeme vedieť zase o ďalších 24 hodín," povedal po tréningu Cooper.
Vďaka stredajšiemu postupu medzi najlepšie kvarteto majú Kanaďania istotu, že ich v Taliansku čakajú ešte dva zápasy. Podľa výsledku piatkového zápasu s Fínmi buď sobotňajšie stretnutie o bronz, alebo finále, ktoré je na programe v nedeľu popoludní.
38-ročný Crosby nastúpil doteraz do všetkých štyroch zápasov, ktoré Kanada odohrala. Pripísal si v nich šesť bodov za dva góly a štyri asistencie. Po triumfoch vo Vancouveri 2010 a Soči 2014 sa usiluje o tretie zlato pod piatimi kruhmi.
