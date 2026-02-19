Odkríval do kabíny, zápas nedohral. Kanada možno príde o najväčšieho lídra

    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 3
    1:2, 1:0, 1:1, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    Fotogaléria (19)
    Sidney Crosby na ZOH 2026 (Autor: TASR/AP)
    ČTK|19. feb 2026 o 15:26
    Kanada v semifinále vyzve Fínsko.

    Kouč kanadských hokejistov Jon Cooper po dnešnom tréningu nevylúčil návrat kapitána Sidneyho Crosbyho do zostavy v ďalšom pokračovaní ZOH v Miláne.

    Crosby nedokončil stredajší štvrťfinálový duel proti Česku, v piatok čaká hlavného favorita na zlato semifinálový duel s Fínmi.

    Kanadský velikán dohral v stredajšej dráme v druhej tretine, keď sa ťažko dvíhal z ľadu po súboji s rezným bekom Radkom Gudasom.

    Crosby mal očividne ťažkosti s nohou a o chvíľu neskôr už odkríval do kabíny. Kanada aj bez neho vyhrala 4:3 v predĺžení.

    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Macklin Celebrini oslavuje gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Brankár Jordan Binnington vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    19 fotografií
    Na dnešnom dobrovoľnom tréningu dlhoročný líder Pittsburghu chýbal.

    "V žiadnom prípade to ale nie je tak, že by bol vylúčený jeho štart vo zvyšku turnaja. Starajú sa o neho tí najlepší ľudia, ktorí môžu. Berieme to postupne deň po dni.

    A nechceme nikoho vystavovať nebezpečenstvu. Ale ak Sid bude mocť hrať, určite hrať bude. Viacej budeme vedieť zase o ďalších 24 hodín," povedal po tréningu Cooper.

    Vďaka stredajšiemu postupu medzi najlepšie kvarteto majú Kanaďania istotu, že ich v Taliansku čakajú ešte dva zápasy. Podľa výsledku piatkového zápasu s Fínmi buď sobotňajšie stretnutie o bronz, alebo finále, ktoré je na programe v nedeľu popoludní.

    38-ročný Crosby nastúpil doteraz do všetkých štyroch zápasov, ktoré Kanada odohrala. Pripísal si v nich šesť bodov za dva góly a štyri asistencie. Po triumfoch vo Vancouveri 2010 a Soči 2014 sa usiluje o tretie zlato pod piatimi kruhmi.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Česko vo štvrťfinále ZOH 2026

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále 18.2.2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    4 PP - 3
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    3 PP - 2
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    2 PP - 1
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

    ZOH 2026 Hokej

