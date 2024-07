Gól v závere už nič nezmenil. Slovan mal odvetu pod kontrolou a oslavuje postup

Liga majstrov - odveta 1. predkola

OHRID. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 2. predkola Ligy majstrov. V odvete 1. predkola vyhrali na pôde FC Struga 2:1 a nadviazali na domáce víťazstvo 4:2.

Väčšina diania v odvete prišla v úvodnom dejstve, keď padli aj oba góly Slovana v podaní Vladimíra Weissa i "vlastenec" od Kireho Ristevského.

Celje postúpilo v 1. predkole cez estónsky FC Flora, na ktorého pôde vyhralo 5:0 a doma potvrdilo triumf výsledkom 2:1.

Priebeh zápasu FC Struga - ŠK Slovan Bratislava

I. polčas:

Tempo hry určoval od začiatku Slovan. Chvíľu trvalo, kým si hostia vytvorili väčší tlak a niečo vymysleli, no zlomilo sa to v deviatej minúte. Do pokutového územia sa dostal Strelec, ktorý našiel spätnou prihrávkou Weissa.

Ten si najprv potiahol loptu na hranicu šestnástky a následne poslal na brankára Dujmoviča dobre umiestnenú strelu k ľavej žrdi spoza hradby tiel a jeho tím išiel do vedenia 1:0.

Krátko pred polhodinou hry si pripísal prvý zákrok brankár hostí Trnovský, keď vyrazil na roh strelu Ibraimiho spoza šestnástky. Po rohovom kope mal šancu z bezprostrednej blízkosti Radeski, no jeho pokus zablokoval Vojtko.