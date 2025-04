Lobotkovi kryl chrbát, zo Slovana ho vyštvali. Hrá za malú dedinu s veľkými peniazmi

V Poľsku si urobil meno už v lete 2017. Vráťme sa osem rokov dozadu. Futbalisti Slovenska do 21 rokov v úvodnom zápase zdolali domáce Poľsko 2:1. Zásadný podiel na úspechu mal aj brankár Chovan.

Neuveriteľné, aký zákrok vytiahol

„Fantastický Adrián Chovan. Neuveriteľné, aký zákrok vytiahol náš brankár. Poliakom sa ešte dlho bude o tom snívať,“ opísal moment komentátor TV Markíza.

„Schválne som si počkal na opakovaný záber, lebo v prvom momente sa mi to zdalo, ako čistý gól. Teraz, keď to vidím spomalene, tak sa mi to zdá ešte viacej,“ dodal spolukomentátor a expert Martin Poljovka.

Mladíci na ME za pár dní pobláznili krajinu. Do Poľska prichádzali slovenskí fanúšikovia v tisíckach. Na zápase v Kielcach proti Anglicku bolo možno desaťtisíc divákov.