Kde je puk? V bránke. Bizarný gól Fína z Nitry vôbec nerozhodil: Je to pre mňa iba číslo na tabuli

NITRA. Bol to jeden z najbizarnejších momentov tohtoročného play-off Tipos extraligy. V 24. minúte prvého zápasu semifinále medzi Nitrou a Žilinou najaktívnejší hráč hostí Miguel Tourigny nahadzoval puk od červenej čiary. Brankár Nitry Sami Aittokallio po ňom automaticky siahol lapačkou, no na prekvapenie všetkých - vrátane 32-ročného Fína - skončil v bránke.

Žilina kurióznym gólom vyrovnala na 1:1, ale v ešte v druhej tretine rozhodol o víťazstve domácich svojim prvým gólom v play off Hugo Kováč. Nitra vedie v sérii 1:0 na zápasy, druhý sa v hrá pod Zoborom v sobotu o 18.00.

"Na chvíľu som stratil puk z dohľadu a zrazu bol v bránke," vysvetľoval po zápase skúsený Fín. Hneď po góle zareagovalo nitrianske publikum, fanúšikovia niekoľko sekúnd skandovali jeho meno. "Počul som ich," vravel Aittokallio, ktorého nepríjemný moment nerozhodil. Rýchlo sa vrátil do pohody a svoj tím viackrát podržal. VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Žilina (prvé semifinále)

"Nezanechalo to na mne žiadne stopy. Nezáleží na tom, aký dostanem gól. Je to pre mňa iba nové číslo na tabuli so skóre," dodal 32-ročný brankár. Podobne ako viacero jeho krajanov, aj on sa kedysi snažil preraziť v najlepšej lige sveta - NHL. Naskočil do dvoch zápasov v drese Colorada Avalanche, ale po troch sezónach v zámorí sa vrátil do Európy. Chytal vo Fínsku, v Česku, v Nemecku a v minulej sezóne pomohol Nitre k zisku titulu.

"Je to hokej. Sami je to skúsený výborný brankár, neskôr nám to vrátil späť pri ďalších šanciach Žiliny a ukázal, že patrí do bránky," komentoval kuriózny gól súpera tréner Nitry Andrej Kmeč. Podľa neho rozhodli v zápase detaily, v ktorých bol lepší jeho tím. Žilinský obranca Miguel Tourigny bol aj pri kľúčovom momente, po ktorom strelila Nitra víťazný gól. Čakal s rozohrávkou v obrannom pásme a keď konečne poslal puk dopredu, stlmil ho forčekujúci Hrnka a Kováč bez prípravy prestrelil LaCouveeho.

"Stáva sa to, nič sa nedeje. Miguel je výborný hráč, nič mu nepoviem. Vie, že spravil chybu," vravel tréner Žiliny Milan Bartovič. "Bol to výborný zápas, korčuliarsky, agresívny, oba tímy si vypracovali veľa šancí a obaja brankári podali výkony. Divákom sa to muselo páčiť. Myslím, že nás čaká dlhá séria," dodal žilinský kouč.

Choreo nitrianskych fanúšikov na zápase Tipos extraligy Nitra - Žilina. (Autor: Lukáš Šodor)