VIDEO: Rekord má na dosah. Ovečkin strelil dva góly a vyrovnal sa Gretzkému

NEW YORK. Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil v noci na sobotu svoj 893. a 894. gól v základnej časti zámorskej NHL a vyrovnal historický rekord Waynea Gretzkého.

Jeho cestu za gólovým rekordom sledoval celý hokejový svet a v nočnom dueli s Chicagom nechýbal v hľadisku Capital One Arény ani samotný Gretzky, ktorý viackrát verejne vyjadril ruskému útočníkovi podporu v naháňaní jeho rekordného zápisu.

Jeho gól číslo 893 prišiel už vo 4. minúte, keď ho obrana Blackhawks nechala na chvíľu nepokrytého pred bránkou a 39-ročný útočník po prihrávke Dylana Stromea strelou z prvej zamieril presne do pravého horného rohu. Jeho rekordný 894. gól mal prívlastok víťazný.

„Wayne mi pred stretnutím poslal správu. Napísal mi, aby som strelil tri góly,“ prezradil Ovečkin.

„Je to výnimočný moment. Je to skvelé pre hokej, skvelé pre celé hlavné mesto, pre všetkých našich fanúšikov, že sa to udialo tu vo Washingtone. Je vždy potešením, keď môžete byť v jednej kategórii s takými veľkými menami,“ dodal.

NHL - základná časť - 5. apríl: