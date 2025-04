Je to definitívne. Desaťtisícové mesto sa odhlásilo zo štvrtej ligy

To, čo sa šuškalo je dnes realitou, storočný klub s desaťtisíc obyvateľmi sa odhlásil zo súťaže. A jeho výsledky z jesene sú anulované.

Podľa nami zistených informácií mali o klub záujem futbaloví agenti Norbert Sališ a Lukáš Hricov, ktorí pracujú so zahraničnými legionármi. Do klubu chceli priniesť niekoľko hráčov, čím by futbal vo Svidníku zachránili.

K prepisu klubu však neprišlo, a tak Svidník jednoducho nemal s kým hrať.

„Mali sme pripravených pätnásť hráčov a ligového trénera, boli sme dohodnutí aj s pani primátorkou. Pán Goriščák nám však klub neodovzdal, takže sme nemali ako do klubu vstúpiť. Jednoducho povedané, pán nám neodovzdal kľúče od miešačky,“ pre Sportnet uviedol začiatkom týždňa Sališ s tým, že si vyprosí, aby ho niekto obviňoval z pádu svidníckeho futbalu.

„Všetci hráči odišli na prestup, takže klub nemá s kým hrať. Je to smutné hlavne preto, že futbal vo Svidníku oslavuje 100 rokov,“ dodal.