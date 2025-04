Chcel ho víťaz Ligy majstrov. Kucka spomínal na talianske časy a na meškajúce výplaty

V nasledujúcom ročníku ho chcel priviesť do kádra, no napokon z toho nebolo nič. V podcaste VIPka uviedol, že bol blízko k veľkému prestupu za obrovské peniaze. Zostal však v klube FC Janov.

"Keď som prišiel do Talianska (1. januára 2011 prestúpil z Sparty Praha do FC Janov za 4 milióny eur, pozn.), podpísal som po pol roku predbežnú zmluvu na päť rokov s Interom Miláno.

Rodák z Bojníc prezradil, že v kariére síce nikdy predčasne nerozviazal zmluvu s klubom, no raz o tom uvažoval.

"Sedem či osem mesiacov ma v Trabzonspore neplatili. Dal som podnet na FIFA, od ktorej dostali ultimátum. Mali termín do polnoci a prišlo mi to okolo siedmej hodiny večer.

Ak by to nespravili, bol by som voľný hráč, museli by mi doplatiť asi rok a tri štvrte a ja by som mohol hrať za 100 eur mesačne za Prievidzu," doplnil Kucka v podcaste.

V Miláne si v kariére však aj tak zahral - nie za Inter, ale za mestského rivala z AC. Pôsobil tam v rokoch 2015 až 2017.

Aktuálne sa lieči zo zranenia, ktoré ho donútilo k ukončeniu reprezentačnej kariéry. V domácom stretnutí o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku sa konala rozlúčka so 112-násobným reprezentantom.