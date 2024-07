Slovan doňho investoval obrovskú sumu: Dialóg s ním je niekedy komédia, tvrdil Weiss

BRATISLAVA. Koncom júna zažiaril na majstrovstvách Európy v súboji proti Anglicku. Útočník Slovana David Strelec si pripísal famóznu asistenciu a mal na dosah zázrak.

Mohol dať gól z polovice ihriska a zapísať sa do dejín. Ak by bol jeho zásah presný, takmer isto by sa stal celosvetovým hitom. A zrejme by mu to zmenilo život.

Možno by už dnes prestupoval zo Slovana do elitnej ligy. A za rekordnú sumu. Strelec však zatiaľ zostáva a mal by patriť medzi hlavných ťahúňov Slovana, aj v európskych pohároch.