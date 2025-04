Záujem o Slovan stúpol, ale podľa šéfa vyčerpal možnosti. Kmotrík: Ťažko vymyslíme niečo extrémne

Najviac do slovenského klubového futbalu investoval podnikateľ Ivan Kmotrík. Patrí medzi dvadsiatku najbohatších Slovákov. Forbes odhaduje jeho majetok na 310 miliónov eur.

BRATISLAVA. Robiť futbal na Slovensku nie je lacná záležitosť. Majitelia sypú do klubov státisíce eur, v niektorých prípadoch aj milióny, aby fungovali.

Obaja sa v minulosti netajili tým, že by sa (radi) vzdali svojich futbalových záväzkov.

„Moja najväčšia chyba v kariére bola rozhodne ružomberský futbal,” priznal Fiľo v roku 2017 a vysvetlil: „Berie to veľa peňazí, za ktoré sme mohli mať napríklad ďalšiu veľkú fabriku pre dvetisíc ľudí.”

Majiteľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík st. so svojim synom. (Autor: TASR)

Zopár dní pred ňou sa nahneval na otázku ohľadom bonusov za pôsobenie v Lige majstrov.

„Stále čítam, že Slovan zarobil XY miliónov. Nikto ale nespomína, koľko musela naša rodina investovať za tie roky, odkedy sme do klubu vstúpili, aby sme ho dostali tam, kde dnes je,” ozrejmil na tlačovke.

Po Lige majstrov zostanú na nule

„Ak by sme robili porovnanie peňazí, ktoré sme do klubu investovali, a ktoré sme zarobili, tak by o nás povedali, že sme blázni. Celá naša rodina,” tvrdil Kmotrík junior.