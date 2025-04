Psychopati z Bratislavy, uletel tréner Žiliny. Weiss sa hneval, že mu nepodal ruku

BRATISLAVA. Na Slovensku niet v ére samostatnosti úspešnejších futbalových klubov ako Slovan a Žilina. V sobotu sa opäť stretnú v rámci 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy. Druhá Žilina (o 18.00 vysiela Dajto) privíta prvý Slovan. Súperov delí v tabuľke sedem bodov. „Za daného stavu nás čaká so Žilinou zápas roka. Môže sa rozhodnúť do istej miery o titule, ale aj nemusí,“ vyhlásil tréner Slovana Vladimír Weiss.

Z posledných desať vzájomných súbojov vyhral Slovan päť. V posledných troch však triumfovala Žilina. A bola lepšia.

Slovan síce suverénne vedie súťaž, ale borí sa s problémami. Náročný program zanecháva stopy. „Momentálne sme v situácii, že nemáme v kádri dvadsať zdravých hráčov alebo futbalistov schopných hrať za Slovan, ak to mám povedať takto umelo. Niektorí nespĺňajú kritéria. Máme veľké absencie z hľadiska kvality,“ tvrdil Weiss. Sektor pre Slovan zatvorili „Nie je čas na oddych. Ťahali sme tri súťaže, Žilina alebo Dunajská Streda majú voľno a väčší čas na regeneráciu. Teraz bola reprezentačná prestávka. Žilinčania tam mali pár mladých chlapcov, ale oni majú 20 rokov. A my? Tridsaťštyri, 35, 36, 37 či 38 rokov," ťažkal si tréner Slovana.

Sektor hostí zostane na sobotňajšom stretnutí Niké ligy v Žiline zatvorený. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) udelila klubu ŠK Slovan Bratislava pokutu 5-tisíc eur za nevhodné správanie sa jeho fanúšikov v decembrovom dueli 17. kola Niké ligy na ihrisku Žiliny.

„Správanie sa fanúšikov ŠK Slovan Bratislava v danom stretnutí bolo za hranicou nielen bežných pravidiel slušného správania sa, ale aj hranicou správania sa fanúšikov futbalu ako takého, ktorých primárnou úlohou by mala byť podpora svojho klubu. Fanúšikovia namiesto podpory svojho klubu opakovane vulgárne urážali v podstate všetkých naokolo, pričom vrcholom bolo rasistické bučanie na hráča čiernej pleti," uvádza sa v stanovisku disciplinárky na webe SFZ. Symboly Slovana nechajte doma V druhom polčase rozhodca zápas prerušil kvôli pyrotechnike a hustému dymu, ktorý spôsobili práve hosťujúci fanúšikovia. Nehralo sa viac ako päť minút. Fanúšikovia Slovana sa napriek tomu do Žiliny chystajú a tvrdé jadro mobilizuje.

„Lístky do Žiliny si treba kupovať na celý štadión!“ píše sa vo vyjadrení Ultras Slovan. Pôjdu inkognito. Ultras Slovana vyzýva fanúšikov, aby svoje vlajky a oblečenie so symbolmi Slovana nechali doma, pretože do domácich sektorov nebudú inak vpustení. Posledný vzájomný súboj v decembri minulého roka bol plný emócií.

Psychopati z Bratislavy Z Bratislavy prišlo viac ako 1600 fanúšikov a boli oveľa hlučnejší ako domáci. Niektorí z nich nešetrili vulgarizmami, hlavne na adresu majiteľa žilinského klubu. „Mrzí ma len jedna vec, a to sú psychopati z Bratislavy, ktorí nadávali nášmu majiteľovi. Každý by si mal vážiť všetkých, čo dávajú do futbalu peniaze. To bolo také psychopatické,“ vravel v rozhovore pre TV Dajto tréner Žiliny Michal Ščasný. Bolo to krátko po zápase a pod vplyvom emócií. Tréner Slovana Vladimír Weiss sa počas rozhovoru pre televíziu dostal do konfliktu s fanúšikmi Žiliny, ktorí ho provokovali. Weiss sa neudržal a poslal im vulgárny odkaz.

Tréner MŠK Žilina Michal Ščasný. (Autor: TASR)

A krátko po zápase sa durdil aj na domáceho trénera Michala Ščasného, ktorý ho vraj bezprostredne po zápase v návale emócii prehliadol a nepodal mu ruku. „Chcem sa ospravedlniť trénerovi Weissovi. Podal som ruku len Borisovi Kitkovi, moja chyba. Mysleli ste, že som vás obišiel. Nie je to tak, veľmi si vás vážim," kajal sa Ščasný. Rekordná návšteva Prišlo 5732 divákov, čo je žilinský rekord v tejto sezóne. Žilina v prvom polčase dominovala, Slovan nepôsobil ako majster a jeho hráči pôsobili ležérne a unavene. Najlepším hráčom Slovana bol brankár Dominik Takáč, ktorý vytiahol niekoľko výborných zákrokov. Zápas rozhodol v nadstavenom čase Žilinčan Kristián Bari. „Pred Podbrezovou odznelo v kabíne, že nás čaká možno najdôležitejší týždeň s tromi zápasmi, ktoré môžu byť určujúce pre ďalší priebeh jarnej časti. Prvé dva sme zvládli výsledkovo veľmi dobre. Sme v dobrom rozpoložení a pripravení na sobotu,“ vravel stopér Slovana Guram Kašia pre klubovú stránku.

„Takéto zápasy nehrávame každý deň. Necítim obavu, skôr nadšenie z blížiaceho sa výkopu." Šikovne a s rozumnom "Máme kopu skúseností, viackrát sme potvrdili, že dokážeme zvládať takéto momenty. Musíme ísť do toho šikovne a s rozumom. Žilina potrebuje vyhrať, no to chceme aj my, preto to môže byť veľmi dobrý súboj. Občas máte v lige šancu zlomiť to na svoju stranu, a toto je jedna z nich. Chceme ju využiť,“ dodal Kašia. Žilina šokovala Slovan už v úvode septembra, keď v rámci 6. kola Niké ligy vyhrala na pôde Slovana 5:0. Taký debakel slovenský majster nikdy na domácom štadióne v dejinách samostatnosti neutŕžil.

Stalo sa tak iba pár dní po historickom postupe Slovana do hlavnej fázy Ligy majstrov. Náročný program, vyťaženosť hráčov a do toho oslavy zanechali stopy. Debakel 0:5 Výprask navyše prišiel po famóznom štarte, keď predtým Slovan neprehral dvanásť súťažných zápasov.

„Chceme vyhrať aj v sobotu so Slovanom, to je jasné. Niekedy záleží na tom, čo nám dovolí súper, resp. čo si dovolíme my. „Slovan má stále najväčšiu kvalitu. Určite budeme musieť byť behaví, koncentrovaní. Belasí majú nahraté, sú prví a nemusia, keďže majú náskok." "Keď však chcete byť proti Slovanu úspešní, tak sa musí zísť všetko, aby ste sa tešili z troch bodov. Dvakrát sa nám to podarilo, takže istý recept i sebadôvera tam je," tvrdil Ščasný. Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 25 17 5 3 55 : 29 56 V R V P R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 25 14 7 4 47 : 25 49 V P R V P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 25 12 10 3 38 : 23 46 P R R V R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 25 9 10 6 38 : 26 37 R V R V R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 25 8 9 8 36 : 30 33 R V P V P 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 25 7 10 8 32 : 33 31 P P R R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: