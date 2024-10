Hancko bol pri všetkom podstatnom. V Lisabone žiaril jeho 19-ročný spoluhráč

"Cieľ bol kompaktnosť aj bez lopty a vedieť, čo s loptou, keď ju máme. Chceli sme pressovať a zároveň byť obetaví v prospech tímu a vyťažiť výhodu z každej chvíle, nájsť priestor na prihrávke a ohroziť súpera.

Dávam kredit všetkým hráčom, toto je určite skvelý výsledok proti jednému z najlepších tímov v Európe," citovali trénera hostí Briana Priskeho, ktorý vedie tím od júla, portugalské médiá.

Jeho náprotivok Bruno Lage je na lavičke Benficy od septembra a vo všeobecnosti sa mu darí napriek špekuláciám ohľadom údajného manipulovania zápasov zo strany klubu.

"Je to pre nás náročná prehra, vzhľadom na to, akým spôsobom sme inkasovali. Prvých desať minút sme mali navrch, no keď sme hrali vzduchom, dostali sme gól. Dobre sme vstúpili do druhého polčasu, vedeli sme, že ak skórujeme viac ako desať minút pred koncom, fanúšikovia nás potlačia. Mrzia nás inkasované góly, v defenzívne nám to dnes veľmi nešlo," zhodnotil Lage.

Jeho tím sa najbližšie prestaví v LM na pôde giganta Bayernu Mníchov, ktorý má z troch zápasov len tri body a zároveň tie najvyššie ambície. Feyenoord čaká duel proti Salzburgu, ktorý je zatiaľ bez bodu.