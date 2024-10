Bayer Leverkusen

Německý mistr se do Ligy mistrů vrátil po jednoroční pauze, kterou strávil o patro níže v Evropské lize. V té to sice dotáhnul až do finále, ve kterém ale nestačil na Atalantu a musel se tak spokojit „jen“ se ziskem domácího titulu. Letos už se ale svěřenci trenéra Xabiho Alonsa účastní ligové fáze Champions League a zatím si vedou velmi dobře, neboť ze dvou utkání získali maximálně možných šest bodů za výhry nad Feyenoordem a AC Milán.

V posledním odehraném utkání v Lize mistrů narazil Leverkusen na italský velkoklub AC Milán. „Die Werkself“ do zápasu na domácí půdě vstoupili tlakem, avšak hlavičku Hincapiého zastavil brankář Maignan. V 21. minutě sice domácí Victor Boniface po centru Frimponga rozvlnil síť, avšak video následně odhalilo, že gólu předcházel ofsajd a pokračovalo se tak za vyrovnaného stavu. po bezgólovém prvním poločase se vstup do druhé časti znovu zdařil hráčům Bayeru a tentokrát už se prosadili, když Frimpongovu ránu vyrazil milánský gólman jen k Bonifacovi, který se zblízka nemýlil – 1:0. V závěru duelu se hosté vypracovali velký tlak, Leverkusen ale podržel brankář Hrádecký a když už ani on nezasáhl, zachránilo domácí hráče břevno. „Die Werkself“ tak v BayAreně závěr zápasu ubránili a do tabulky si po výhře 1:0 připsali důležité tři body.



Poslední výsledky Leverkusenu:

Leverkusen – Wolfsburg 4:3

Bayern Mnichov – Leverkusen 1:1

Leverkusen – AC Milán (LM) 1:0

Leverkusen – Kiel 2:2

Leverkusen – Frankfurt 2:1