Manchesteru City by měli scházet Kyle Walker a také Kevin De Bruyne, jejichž absenci potvrdil i manažer Guardiola. Dlouhodobě mimo je pak se zraněným kolenem střední záložník Rodri. Sparta má na marodce stopera Eliase Cobbauta, který od svého příchodu z Parmy zatím nenastoupil. Už se prý ale postupně vrací do zátěže.