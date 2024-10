Krásný středeční večer z Lisabonu!V tomto týdnu je na programu už třetí kolo ligové fáze nejprestižnější klubové soutěže. Ve 21:00 na svém domácím stadionu vyzve neporažená Benfica Lisabon v rámci Ligy mistrů nizozemský Feyenoord Rotterdam.prožívá velice povedený dosavadní ročník, protože v něm zatím pouze jednou prohrála a momentálně drží velice zajímavou sérii výher. Ta totiž sčítá v součtu všech soutěží počet šest, přičemž dostala pouhé tři branky. Když se zaměříme na domácí ligu, tak v ní svěřenci trenéra Bruna Lageho okupují třetí pozici. Benfica si dále může v Lize mistrů držet fakt zisku tří bodů, to se totiž v předchozích dvou duelech podařilo. Nejdříve zvládla nepříjemný výlet do srbského Bělehradu, kde zvládla výsledkemsouboj s. Poté přišel hodně překvapivý výsledek z domácí půdy, jelikož doprovodila debaklem. I proto má celek z Lisabonu výborně rozjetou hlavní fázi Ligy mistrů, v čemž chce rozhodně pokračovat doma s Feyenoordem.od nové sezóny pokračuje s novým trenérem Brianem Priskem, který od začátku neměl tolik jednoduché. Jenže nizozemské mužstvo se pomalu a jistě zvedá, a tak přicházejí dobré výsledky. V lize už dokázal Feyenoord poskočit na čtvrtou pozici v tabulce, ale stále ztrácí na vedoucí příčku 11 bodů. Za poslední měsíc sehrál pět střetnutí, ve kterých hned čtyřikrát zvítězil a jednou bral bod za remízu. Když pošleme naše zaměření na Ligu mistrů, tak v ní to pro muže z Rotterdamu není tolik zlé. V premiéře museli snést krutou domácí porážkuneměckým mistrem. O dva týdny později si ovšem poradili v divoké přestřelce napoměrem. Teď míří soustředěnost na další klíčový zápas na půdě Benficy Lisabon.Oba celky se v rámci Ligy mistrů potkaly v roce 1972. Tehdy soutěž nesla název PMEZ. Postup do semifinále slavila Benfica, jelikož výsledky 0:1 a 5:1 postoupila právě přes Feyenoord.Kdo zaznamená klíčové body do hlavní fáze Ligy mistrů?