Tradiční italský klub z města Bergamo zaznamenal největší úspěch ve více než 110 leté historii klubu v loňské sezoně, kdy dokázal triumfovat v Evropské lize UEFA. Ve finále Atalanta zdolalado té doby celý ročník neporažený, když se hattrickem blýskl. V letošním Superpoháru UEFA pak Atalanta padla 0:2 s vítězem Ligy mistrů Realem Madrid.Atalanta se ale také pyšní jedním nelichotivým primátem – je to tým s nejvyšším počtem účastí v Serii A, které nikdy nezískalo Scudetto. Maximem zůstává třikrát po sobě 3. místo v letech 2019 až 2021.Svěřenci zkušeného italského stratéga, který mužstvo vede již od roku 2016 a byl u největších úspěchů klubu, skončili v loňském ročníku Serie A na 4. místě se ziskem 69 bodů. Atalantu střelecky táhlkterý k 12 ligovým trefám přidal také 6 asistencí. Do nové sezony ale vinou zraněného kolena zatím nezasáhl.Po osmi odehraných kolech v novém ročníku Serie A patří Atalantě aktuálně 6. příčka se ziskem 13 bodů, poslední dva duely pak dokázala vyhrát s celkovým skóre 7:1. Úvod sezony zastihl ve skvělé formě 25letého útočníka, který je s 8 zásahy na kontě zatím nejlepším střelcem celé Serie A. Do Ligy mistrů vstoupila Atalanta domácí bezbrankovou remízoua mohlo být i lépe, Mateo Retegui ale po změně stran z pokutového kopu neuspěl. Ve druhém vystoupení pak Atalanta s přehledem zdolala v německém Gelsenkirchenu ukrajinskýpoměrem. Gólem a asistencí se na výhře podílel