Benfica Lisabon Časté chyby v obraně francouzského týmu by měl využít rozjetý tým Benficy, který po porážce 0:1 od Bayernu v Mnichově zareagoval působivě. Nejprve zničil Porto v lize 4:1, následně deklasoval Estoril v poháru výsledkem 7:0. Po dvou excelentních výhrách s mnoha vstřelenými góly se lisabonský gigant pokusí udržet svou střeleckou formu a vrátit se na správnou cestu v Lize mistrů. V posledních dvou zápasech totiž utrpěl porážky od Feyenoordu (1:3) a Bayernu Mnichov (0:1). Třetí po sobě jdoucí ztráta v Lize mistrů by mohla Benficu vyřadit z postupových pozic, a proto se očekává, že tým tažený zkušeným záložníkem Ángelem Di Maríou předvede silnou odpověď a využije nejisté obrany Monaka. Zároveň je však těžké si představit, že by lisabonský tým dokázal zastavit rozjetý útok Monaka. Celkově se zdá, že středeční duel v knížectví bude gólovou přestřelkou.

