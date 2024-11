GNK Dinamo Záhřeb: Dlouhodobě nejlepší chorvatský tým se v tomto ročníku nachází až na třetím místě své nejvyšší soutěže. Na vedoucí Hajduk ztrácí čtyři body. Poslední dva ligové zápasy navíc skončily jen remízami. Naposledy Dinamo uhrálo doma bezgólovou plichtu s druhou Rijekou. Do LM měl celek ze Záhřebu přímo hrozivý vstup. Ze hřiště Bayernu si totiž odvezl debakl 2:9. Pak se to už ale výrazně zlepšilo. Následovala totiž domácí remíza 2:2 s Monakem a poté Dinamo dokonce vyhrálo 2:0 na hřišti Salzburgu. Naposledy pak zvítězilo 4:1 v Bratislavě nad Slovanem. Dinamo disponuje zajímavými ofenzivními hráči. Soupeři si musejí dávat velký pozor na Sandra Kulenoviće (12 gólů ve všech soutěžích), či Bruna Petkoviće. Posledních 5 zápasů Dinama: Dinamo – Osijek 2:4 Šibenik – Dinamo 0:4 Slovan Bratislava – Dinamo 1:4 (LM) Gorica – Dinamo 2:2 Dinamo – Rijeka 0:0

