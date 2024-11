Přestože Boloňa v úvodních čtyřech zápasech aktuální sezony Ligy mistrů (0-1-3) vyslala na branku soupeřů úctyhodných 48 střel, stále čeká na svůj první gól. Právě tuto nepříznivou bilanci by chtěla prolomit v nadcházejícím duelu proti Lille. Stojí přitom na prahu nechtěné historie – od ročníku 1993/94, kdy Galatasaray nedokázal skórovat v prvních pěti zápasech milionářské soutěže, se nikomu podobný výkon nepodařil zopakovat. Navíc hrozí, že Boloňa vytvoří další nelichotivý rekord, neboť dosud žádný italský tým neprohrál více než tři zápasy v řadě v jedné sezoně Ligy mistrů.



Po domácí porážce 0:1 s Monakem na začátku měsíce se Boloňa chystá na druhé evropské střetnutí s francouzským soupeřem. Přestože v roce 1999 v Poháru vítězů pohárů uspěla proti Lyonu, od té doby nevyhrála ani jeden zápas proti týmům z Francie. Ještě alarmující je fakt, že svěřenci Vincenza Italiana zvítězili na domácím stadionu Renato Dall'Ara pouze jednou v posledních deseti soutěžních zápasech (1-8-1).



Pro Lille naopak tento zápas představuje příležitost potvrdit dobrou venkovní formu v Lize mistrů. Francouzský celek zvítězil ve třech z posledních pěti venkovních utkání (3-0-2), což je stejný počet výher, jaký nasbíral v prvních 20 venkovních duelech v historii soutěže (2-4-13). Naposledy triumfoval na hřišti Atlétika Madrid, kde si odvezl vítězství 3:1, a v posledních pěti venkovních zápasech napříč soutěžemi zůstal neporažen (3-2-0), přičemž ve čtyřech z nich vstřelil minimálně dva góly.



Mastifové vstupují do tohoto kola na 14. místě tabulky, což jim aktuálně zajišťuje postup do další fáze soutěže. Na nejlepší osmičku, která přináší přímý postup mezi šestnáct nejlepších, ztrácejí pouhé dva body. Vzhledem k tomu, že po Vánocích je čeká náročný výjezd do Liverpoolu, by Lille rádo získalo cenné body už nyní.