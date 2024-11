ONLINE: Sturm Graz - Girona FC, Liga majstrov LIVE (5. kolo)

(29. místo)4 Z, 1–0–3, 4:8 (-4), 3 bodyNejvětší překvapení minulého ročníku LaLigy se po vlažném vstupu do sezóny pomalu ale jistě probouzí a v konkurenci pyrenejské fotbalové elity se dere zpátky do pohárových pozic. Sobotní domácí výhra 4:1 nad barcelonským Espanyolem, ke které svým prvním gólem v novém působišti přispěl Ladislav Krejčí, byla pro tým trenéra Míchela Sáncheze už třetí v řadě.Gironistes tak zcela jistě doufají, že si tuto solidní formu přenesou i do Ligy mistrů, kde se momentálně nachází až na devětadvacátém místě. Za aktuálního stavu by se tak do play-off nepodívali, což ostatně není divu: zatím porazili jen Slovan, přičemž zkraje listopadu na půdě PSV kousali prohru 0:4. Spraví si chuť v Klagenfurtu?23. 11. (liga): Girona – Espanyol 4:110. 11. (liga): Getafe – Girona 0:15. 11. (LM): PSV – Girona 4:0Cristhian STUANI – 14 Z, 4 brankyBojan MIOVSKI – 12 Z, 4 brankyBryan GIL – 16 Z, 3 branky