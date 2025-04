ONLINE: FK Humenné - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 20. kolo)

V Humennom sa odohrá duel, ktorý možno nazvať zápasom jari v 2.lige. Na Hornom Zemplíne si totiž v priamom súboji zmerajú sily tímy, ktoré proti sebe bojujú o udržanie sa v druhej najvyššej súťaži. FK Humenné privíta Starú Ľubovňu.



Humenčania nazbierali v doterajšom priebehu súťaže 14 bodov, v tabuľke im patrí posledné miesto, avšak iba o skóre práve za Starou Ľubovňou. Počas jarnej časti došlo na lavičke celku spod Vihorlatu k trénerskej zmene, Miroslava Janteka nahradil Miroslav Nemec. V jarnej časti získali Humenčania 1 bod, okrem toho štyrikrát prehrali. Najväčším humenským problémom je nízky počet strelených gólov, mužstvo skórovalo zatiaľ len 14-krát, čo je najmenej z celej súťaže. Na domácom štadióne doposiaľ nazbierali Humenčania len 9 bodov a to je najmenej z celej súťaže. V kľúčovom zápase budu chcieť Humenčania túto štatistiku vyvrátiť. Najlepším strelcom mužstva je 5-gólový kapitán Erik Streňo, ktorý sa už vrátil na trávniky po dlhšom treste.



Stará Ľubovňa je nováčikom v druhej najvyššej súťaži, zápasy síce neprehráva výrazným rozdielom, no často jej body utekajú pomedzi prsty, mužstvo zaknihovalo veľa tesných prehier, čoho dôsledkom je zákonite nízky bodový zisk. Zverenci Jozefa Kostelníka nazbierali, rovnako ako Humenné, doteraz 14 bodov, rovnako ako ich sobotňajší súper si zatiaľ počínali aj počas doterajšieho priebehu jari – v roku 2025 si pripísali jednu remízu a štyri prehry. Aj Starú Ľubovňu trápi slabšia ofenzívna údernosť, 17 strelených gólov predstavuje druhé najnižšie číslo v súťaži. Pozitívom pre tím zo severu republiky môže byť forma novej posily Adama Brenkusa, ktorý na jar skóroval už trikrát. Na trávnikoch súperov zatiaľ Ľubovňa uspela len raz, zvyšných osem vonkajších duelov prehrala, zaujímavé je, až 7-krát to bolo jednogólovým rozdielom!



Prvý vzájomný zápas v tejto sezóne priniesol v septembri bezgólovú remízu na štadióne v Starej Ľubovni. Kto lepšie zvládne dôležitý duel?