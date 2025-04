ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 20. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 20. kola MONACObet ligy medzi Liptovským Mikulášom a Petržalkou. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš



Liptáci sa doťahovali na prvý Prešov, no môžu ich mrzieť stretnutia s Púchovom a Zvolenom. V oboch prípadoch sa očakával trojbodový zisk. Namiesto toho sa zrodili remízy 2:2 a 1:1.



FC Petržalka



Bratislavčania sú jednoznačne mimo hry, čo sa týka postupu do najvyššej súťaže. Od ich piatej pozície až po dvanástu je to extrémne nabité. Tieto miesta delí len šesť bodov.