Vingegaard má na dosah prvenstvo na všetkých Grand Tour: Veľa sezón už pred sebou nemám

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard pripustil, že koniec jeho aktívnej kariéry nie je ďaleko. Dvadsaťdeväťročný líder Giro d'Italia prezradil, že sa nevidí jazdiť v pelotóne aj vo veku 35 rokov.
Vingegaard má na dosah prvenstvo v jedinej Grand Tour, ktorá mu vo výpočte úspechov ešte chýbala. Môže sa tak stať iba ôsmym cyklistom histórie, ktorý sa stane celkovým víťazom Gira, Tour de France i Vuelty.
„Jazdím ako profesionál už osem sezón, nemyslím si, že budem aj vo veku 35 rokov. Čoskoro budem mať 30, takže veľa sezón už pred sebou nemám.
Samozrejme, veľký cieľ pre mňa bolo prvenstvo na Gire. Sú tu ešte nejaké týždňové etapáky, ktoré som nevyhral a bolo by pekné mať ich v zbierke,“ povedal Vingegaard novinárom počas pondelkového voľného dňa na Gire.
Člen tímu Visma si na tento rok naplánoval náročnejší program, ako jeho slovinský rival Tadej Pogačar.
Verí však, že jazdcovi SAE dokáže byť súperom aj na najprestížnejších trojtýždňových pretekoch.
„Účasť tu mi pomôže dostať sa na vyššiu výkonnostnú úroveň. Už v minulosti sa mi stalo, že na druhej Grand Tour v sezóne som mal lepšie výsledky ako na prvej. Dúfame, že to tak bude platiť aj tento rok.“