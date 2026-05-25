Svrček predviedol najlepší výkon v sezóne. Útočil a o víťazstvo bojoval až do konca

Antwerp Port Epic 2026
Belgická klasika (Antverpy - Antverpy, 192,4 km):
1.
Per Strand Hagenes
Nórsko
Visma-Lease a Bike
4:26:53 h
2.
Pau Miquel
Španielsko
Bahrain - Victorious
+ 0 s
3.
Dries De Bondt
Belgicko
Jayco AlUla
+ 0 s
4.
Sandy Dujardin
Francúzsko
TotalEnergies
+ 0 s
5.
Alexis Renard
Francúzsko
Cofidis
+ 0 s
6.
Victor Van de Putte
Belgicko
Lotto - Groupe Wanty
+ 0 s
7.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
Slovenský cyklista Martin Svrček bol veľmi blízko k tomu, aby v 23 rokoch dosiahol svoje prvé víťazstvo medzi profesionálmi.
Jazdec tímu Soudal Quick-Step sa v pondelok predstavil na belgickej klasike Antwerp Port Epic a po vyše 192 km bol súčasťou dramatického záveru.
Rodák z obce Nesluša bol vo vedúcej skupine, ktorú pelotón nedokázal dostihnúť a napokon prešiel cieľovou čiarou na siedmom mieste.
Svrček mal podobne ako mnohokrát predtým pomáhať šprintérskemu lídrovi Quick-Stepu Timovi Merlierovi, ale kombinácia dláždených a štrkových úsekov spôsobila, že pelotón neprišiel do cieľa pohromade.
Necelých 50 km pred cieľom sa spolu so Slovákom sformovala vpredu 9-členná skupina. Postupne náskok narastal a začalo sa útočiť aj zo skupiny.
VIDEO: Záver pretekov Antwerp Port Epic 2026
"Podal excelentný výkon. Odrazil niekoľko útokov a keď sa súperi snažili rozhodnúť preteky, vždy sa nachádzal na správnom mieste.
Bol jeden z najsilnejších jazdcov na trati. Dvakrát útočil, ale súperi reagovali," opísal výkon Svrčeka tím Soudal Quick-Step na svojom webe.
Rozhodujúci útok sa napokon zrodil 500 metrov pred cieľom, keď zvýšil tempo Per Strand Hagenes. Svrček sa ho snažil dostihnúť, 300 metrov pred páskou bol druhý, no už mu nezostali sily na šprint a súperi ho predstihli.
"Nevedel som, ako sa budem cítiť po tom, čo som na GP Criquielion trpel kvôli horúčave. Cítil som sa však čoraz lepšie a takmer stále som bol vpredu.
Potom prišli útoky a jedna skupina sa odpútala. Skúsil som niečo podniknúť, ale všetci ma sledovali. Keď zaútočil Hagenes, snažil som sa zavesiť za jeho zadné koleso, ale nemal som už na to nohy.
Napriek tomu som po náročnom dni spokojný s výkonom a tiež s umiestnením v prvej desiatke," povedal Martin Svrček po najlepšom výkone v sezóne, za ktorý si pripísal na konto aj 35 UCI bodov.