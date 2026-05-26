ONLINE: 16. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 113 km)

    ONLINE: 16. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet|26. máj 2026 o 11:00
    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 16. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026.

    Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe šestnástu etapu, ktorá sa začína v Bellinzone a po 113 kilometroch finišuje v meste Carí.

    Záverečný súťažný blok tohtoročného Gira d'Italia paradoxne otvorí etapa, ktorá sa celá pôjde na území Švajčiarska. Po 22 km sa jazdci dostanú na okruh s dvoma stúpaniami.

    Kde sledovať cyklistiku v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Giro d’Italia  2025
    26.05.2026 o 14:00
    16. etapa: Bellinzona – Carì
    Plánovaný
    Prenos
    Pořadí Gira po 15. etapě (růžový trikot)

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 59:12:56
    2. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +2:26
    3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:50
    4. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +3:03
    5. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:43
    6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:22
    7. Michael Storer (AUS) Tudor +4:46
    8. Ben O'Connor (AUS) Jayco AlUla +5:22
    9. Derek Gee-West (CAN) Lidl – Trek +5:41
    10. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +6:13
    ---
    16. Jan Hirt (CZE) NSN +9:36
    139. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +3:24:05
    143. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:29:28
    146. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:33:36
    Pořadí týmů

    1. Visma | Lease a Bike 177:56:57
    2. Red Bull – BORA – hansgrohe +0:24
    3. Tudor +22:05
    4. Netcompany INEOS +22:27
    5. Pinarello-Q36.5 +30:58
    Pořadí mladých jezdců (bílý trikot)

    1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 59:15:22
    2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:56
    3. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +3:47
    4. Mathys Rondel (FRA) Tudor +4:32
    5. Markel Beloki (ESP) EF Education – EasyPost +9:07
    ---
    44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:27:02
    Pořadí bodovací soutěže (fialový trikot)

    1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 145
    2. Jonathan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 131 bodů
    3. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 78
    4. Jasper Stuyven (BEL) Soudal Quick-Step 71
    5. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 70
    ---
    89. Jan Hirt (CZE) NSN 2
    Pořadí vrchařské soutěže (modrý trikot)

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 161 bodů
    2. Jardi Christiaan van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 77
    3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 75
    4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 72
    5. Diego Sevilla (ESP) Polti VisitMalta 63
    ---
    51. Jan Hirt (CZE) NSN 1
    Hezké úterní odpoledne příznivcům cyklistiky! Po víkendovém převlékání růžového dresu a posledním volném dni letošního Gira se dočkáme nejkratší etapy, nepočítáme-li časovku.
    Pouhých 113 km vede územím švýcarského kantonu Ticino na sever vzhůru údolím stejnojmenné řeky z Bellinzony. Zvláštností etapy je odbočka do 22 km dlouhého okruhu, který cyklisté obkrouží hned dvakrát a na kopcích v Torre a Leontice se tak konají čtyři vrchařské prémie 2. a 3. kategorie. Po návratu na hlavní silnici čeká sprinterská prémie, krátký odpočinkový úsek a závěrečných pětadvacet kilometrů vyždíme závodníky ze všech sil. Oficiálně měří stoupání na cílové Carì „jen“ 11,6 kilometru s průměrným sklonem 7,9%, ovšem ještě před jeho začátkem bude muset peloton nastoupat přes 400 výškových metrů a tak se v závěru horské etapy dočkáme dost možná reprízy sobotního zážitku, kde nastoupil cestu za vítězstvím na letošním Giru největší favorit Jonas Vingegaard.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:00.

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

