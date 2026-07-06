    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Seattle
    02:00
    Belgicko
    Belgicko
    PrehľadBalogunPreviewTrump a FIFA

    Zásah Trumpa vybičoval emócie. Súboj USA s Belgickom je napätý už pred začiatkom

    Futbalisti USA
    Futbalisti USA (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 12:40
    ShareTweet0

    Američania chcú Belgičanom odplatiť prehru spred dvanástich rokov.

    Osemfinálový zápas MS vo futbale medzi futbalistami USA a Belgicka zatienila kauza ohľadom Folarina Baloguna.

    Najlepší strelec domáceho tímu na turnaji mal po červenej karte v dueli s Bosnou a Hercegovinou pauzovať, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) mu však dištanc podmienečne pozastavila.

    K tomu malo dôjsť na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa a Belgičania i viacerí predstavitelia svetového futbalu hovoria o ohrození integrity súťaže.

    Balogun dostal v šestnásťfinále červenú kartu po zásahu VAR za došliapnutie na nohu Tarika Muharemoviča.

    USA - Belgicko (osemfinále MS 2026)

    utorok, 7. júla, 2.00 SELČ, Štadión Lumen Field (Seattle)

    Predpokladané zostavy:

    USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - McKennie, Adams, Tillman - Dest, Balogun, Pulisic

    Belgicko: Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper - Raskin, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - Lukaku

    rozhodujú: Makhadmeh - Alkalaf, Alroalle (všetci Jor.)

    Dvadsaťpäťročný útočník si ešte predtým pripísal tretí gól na turnaji a Spojené štáty napriek početnej nevýhode zdolali Bosnu 2:0.

    „Myslím si, že každý, kto sa na tento šport skutočne pozrel a má dôveru voči etike a integrite, by mal toto rozhodnutie osláviť. Boli sme potrestaní dosť už proti Bosne a Hercegovine, keď sme hrali 35 minút s desiatimi hráčmi po rozhodnutí, ktoré bolo úplne nespravodlivé,“ uviedol tréner USA Mauricio Pochettino.

    „Sila je v 26 hráčoch. Možno Baloguna nechám na lavičke, kto vie?,“ dodal argentínsky kouč.

    Podľa medializovaných informácií mal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi volať priamo Trump, ktorý neskôr federácii poďakoval na sociálnej sieti. Belgický futbalový zväz (RBFA) v stanovisku uviedol, že ho rozhodnutie prekvapilo a doplnil, že „preskúmava všetky možnosti“.

    „Červení diabli“ vstúpia do stretnutia ako skúsený, ale už nie neotrasiteľný tím. V šestnásťfinále prehrávali so Senegalom 0:2 a ďalej „preliezli“ vďaka dvom gólom v závere riadneho hracieho času a pokutovom kope Youriho Tielemansa v nadstavenom čase predĺženia.

    Courtois, stredopoliari Axel Witsel a Kevin De Bruyne či útočník Romelu Lukaku si pamätajú aj americko-belgický duel z osemfinále MS v roku 2014, v ktorom zvíťazili 2:1 po predĺžení.

    „Bol to bláznivý zápas. Pamätám si intenzitu stretnutia a to, ako som bol na konci úplne vyčerpaný. Očakávam podobný zápas pred plným štadiónom, ktorý ich bude povzbudzovať, ale sme pripravení do toho ísť.

    Myslím si, že sa veľa zlepšili, technicky aj čo sa týka intenzity, ktorú dokážu priniesť do zápasu, nehovoriac o tom, že ich tréner má rád vysoký pressing. Sú oveľa lepší tím ako v roku 2014,“ povedal Witsel o súčasnom výbere USA pre fifa.com.

    Američania sa naposledy prebojovali do štvrťfinále MS v roku 2002 a Belgičanom by prehru spred dvanástich rokov radi odplatili.

    „Bola to zábava. Hovorilo sa o belgickej zlatej generácii a naši chlapci s nimi išli naplno. Je vzrušujúce, že si to môžeme zopakovať a dúfajme, že výsledok bude hrať v náš prospech,“ citovala obrancu Chrisa Richardsa agentúra AP.

    „Nebudeme úplne meniť náš štýl. Chceme byť agresívni a ublížiť im tak, ako iným súperom na turnaji,“ konštatoval krídelník Christian Pulisic. Hráči USA prehrali s Belgickom v marcovej príprave 2:5, no podľa neho to mužstvo nebrzdí: „Vieme, čo dokážeme. Myslíme si, že môžeme nielen držať krok, ale aj dominovať v častiach zápasu proti najlepším tímom.“

    Zápas na Štadióne Lumen Field v Seattli má úvodný výkop v utorok o 2.00 SELČ. Víťaz vo štvrťfinále narazí na úspešnejšieho z dvojice Portugalsko - Španielsko.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Alphonso Davies
    Alphonso Davies
    Zranenie bolo silnejšie ako túžba. Davies prežil na MS najťažšie chvíle kariéry
    dnes 13:40
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Alphonso Davies
    Alphonso Davies
    Zranenie bolo silnejšie ako túžba. Davies prežil na MS najťažšie chvíle kariéry
    dnes 13:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Zásah Trumpa vybičoval emócie. Súboj USA s Belgickom je napätý už pred začiatkom