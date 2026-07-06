Zásah Trumpa vybičoval emócie. Súboj USA s Belgickom je napätý už pred začiatkom

Osemfinálový zápas MS vo futbale medzi futbalistami USA a Belgicka zatienila kauza ohľadom Folarina Baloguna.
Najlepší strelec domáceho tímu na turnaji mal po červenej karte v dueli s Bosnou a Hercegovinou pauzovať, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) mu však dištanc podmienečne pozastavila.
K tomu malo dôjsť na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa a Belgičania i viacerí predstavitelia svetového futbalu hovoria o ohrození integrity súťaže.
Balogun dostal v šestnásťfinále červenú kartu po zásahu VAR za došliapnutie na nohu Tarika Muharemoviča.
USA - Belgicko (osemfinále MS 2026)
utorok, 7. júla, 2.00 SELČ, Štadión Lumen Field (Seattle)
Predpokladané zostavy:
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - McKennie, Adams, Tillman - Dest, Balogun, Pulisic
Belgicko: Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper - Raskin, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - Lukaku
rozhodujú: Makhadmeh - Alkalaf, Alroalle (všetci Jor.)
Dvadsaťpäťročný útočník si ešte predtým pripísal tretí gól na turnaji a Spojené štáty napriek početnej nevýhode zdolali Bosnu 2:0.
„Myslím si, že každý, kto sa na tento šport skutočne pozrel a má dôveru voči etike a integrite, by mal toto rozhodnutie osláviť. Boli sme potrestaní dosť už proti Bosne a Hercegovine, keď sme hrali 35 minút s desiatimi hráčmi po rozhodnutí, ktoré bolo úplne nespravodlivé,“ uviedol tréner USA Mauricio Pochettino.
„Sila je v 26 hráčoch. Možno Baloguna nechám na lavičke, kto vie?,“ dodal argentínsky kouč.
Podľa medializovaných informácií mal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi volať priamo Trump, ktorý neskôr federácii poďakoval na sociálnej sieti. Belgický futbalový zväz (RBFA) v stanovisku uviedol, že ho rozhodnutie prekvapilo a doplnil, že „preskúmava všetky možnosti“.
„Červení diabli“ vstúpia do stretnutia ako skúsený, ale už nie neotrasiteľný tím. V šestnásťfinále prehrávali so Senegalom 0:2 a ďalej „preliezli“ vďaka dvom gólom v závere riadneho hracieho času a pokutovom kope Youriho Tielemansa v nadstavenom čase predĺženia.
Courtois, stredopoliari Axel Witsel a Kevin De Bruyne či útočník Romelu Lukaku si pamätajú aj americko-belgický duel z osemfinále MS v roku 2014, v ktorom zvíťazili 2:1 po predĺžení.
„Bol to bláznivý zápas. Pamätám si intenzitu stretnutia a to, ako som bol na konci úplne vyčerpaný. Očakávam podobný zápas pred plným štadiónom, ktorý ich bude povzbudzovať, ale sme pripravení do toho ísť.
Myslím si, že sa veľa zlepšili, technicky aj čo sa týka intenzity, ktorú dokážu priniesť do zápasu, nehovoriac o tom, že ich tréner má rád vysoký pressing. Sú oveľa lepší tím ako v roku 2014,“ povedal Witsel o súčasnom výbere USA pre fifa.com.
Američania sa naposledy prebojovali do štvrťfinále MS v roku 2002 a Belgičanom by prehru spred dvanástich rokov radi odplatili.
„Bola to zábava. Hovorilo sa o belgickej zlatej generácii a naši chlapci s nimi išli naplno. Je vzrušujúce, že si to môžeme zopakovať a dúfajme, že výsledok bude hrať v náš prospech,“ citovala obrancu Chrisa Richardsa agentúra AP.
„Nebudeme úplne meniť náš štýl. Chceme byť agresívni a ublížiť im tak, ako iným súperom na turnaji,“ konštatoval krídelník Christian Pulisic. Hráči USA prehrali s Belgickom v marcovej príprave 2:5, no podľa neho to mužstvo nebrzdí: „Vieme, čo dokážeme. Myslíme si, že môžeme nielen držať krok, ale aj dominovať v častiach zápasu proti najlepším tímom.“
Zápas na Štadióne Lumen Field v Seattli má úvodný výkop v utorok o 2.00 SELČ. Víťaz vo štvrťfinále narazí na úspešnejšieho z dvojice Portugalsko - Španielsko.