Infantino potvrdil Trumpov telefonát: Neovplyvnil rozhodnutie nezávislej komisie

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino potvrdil, že prijal telefonát od amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s červenou kartou pre útočníka USA Folarina Baloguna.
Zároveň však zdôraznil, že tento telefonát nijako neovplyvnil rozhodnutie nezávislých disciplinárnych orgánov FIFA pozastaviť výkon jeho automatického trestu.
Balogun môže nastúpiť v osemfinále MS proti Belgicku napriek rozsiahlej kritike údajného politického zasahovania do rozhodovacieho procesu. Belgický futbalový zväz už proti jeho štartu podal oficiálny protest.
Naše súdne orgány sú nezávislé
„Všimol som si verejné vyjadrenia týkajúce sa rozhodnutia nezávislej disciplinárnej komisie FIFA o pozastavení trestu Folarina Baloguna a rád by som zopakoval základný princíp fungovania FIFA. Naše súdne orgány sú nezávislé.
Konajú autonómne, uplatňujú Disciplinárny poriadok FIFA a rozhodujú na základe platných predpisov a konkrétnych okolností každého prípadu.
Ich nezávislosť je nevyhnutná pre dôveryhodnosť a integritu futbalu a musí byť vždy rešpektovaná,“ uviedol Infantino vo vyhlásení.
Podľa zaužívaných pravidiel hráč po červenej karte na MS automaticky vynechá nasledujúci zápas, a to aj v prípadoch, keď je verdikt rozhodcu považovaný za prísny.
Kritici tvrdia, že FIFA sa v prípade Baloguna od tohto postupu odchýlila po Trumpovom telefonáte.
Telefonát od prezidenta Trumpa som prijal
Infantino to podľa DPA odmietol: „Áno, pravidelne diskutujem o záležitostiach týkajúcich sa MS s prezidentom Spojených štátov a v tomto prípade som telefonát od prezidenta Donalda Trumpa skutočne prijal.
Rovnako však prijímam telefonáty od hláv štátov, predstaviteľov vlád, futbalových činiteľov či zástupcov podnikateľskej sféry z celého sveta na množstvo rôznych tém.“