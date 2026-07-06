    06.07.2026 12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
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    Mexičan si s Pogačarom vymenili role a Slovinec dosiahol víťazstvo. Vingegaard hneď za ním

    Tadej Pogačar.
    Fotogaléria (8)
    Tadej Pogačar. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|6. júl 2026 o 17:19
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    Najväčší favorit sa oblečie do žltého dresu.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 3. etapa (Granollers - Les Angles, 195,9 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates Team - XRG

    4:45:11 hod

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    + 2 s

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    Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v pondelkovej tretej etape Tour de France 2026.

    Jazdcovi tímu UAE Team Emirates vyšiel útok 200 m pred cieľom a 195,9 km dlhú trasu z Granollers do Les Angles zvládol za 4:45:11 h.

    Pogačar sa zároveň dostal na čelo celkového poradia, zo žltého dresu vyzliekol Dána Jonasa Vingegaarda z Vismy, ktorý finišoval na druhom mieste s dvojsekundovým odstupom.

    Na treťom mieste skončil Ekvádorčan Richard Carapaz (EF Education–EasyPost).

    Priebeh 3. etapy na Tour de France 2026

    aktualizujeme

    Fotogaléria z 3. etapy na Tour de France 2026
    Cyklistický pelotón jazdí počas 3. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Granollersu do Les Angles, dlhej 195,9 km v španielskom meste Granollers.
    Cyklistický pelotón jazdí počas 3. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Granollersu do Les Angles, dlhej 195,9 km v španielskom meste Granollers.
    Cyklistický pelotón jazdí počas 3. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Granollersu do Les Angles, dlhej 195,9 km v španielskom meste Granollers.
    A spectator cheers the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    8 fotografií
    Spectator cheer the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Australia's Michael Storer cools down during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Sport director gives water to Denmark's Mads Pedersen during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Celkové poradia po 3. etape

    Žltý dres:

    aktualizujeme

    Zelený dres:

    aktualizujeme

    Bodkovaný dres:

    aktualizujeme

    Biely dres:

    aktualizujeme

    Tímová klasifikácia:

    aktualizujeme

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar.
    Tadej Pogačar.
    Mexičan si s Pogačarom vymenili role a Slovinec dosiahol víťazstvo. Vingegaard hneď za ním
    dnes 17:19
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar.
    Tadej Pogačar.
    Mexičan si s Pogačarom vymenili role a Slovinec dosiahol víťazstvo. Vingegaard hneď za ním
    dnes 17:19
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    Domov»Tour de France 2026»Mexičan si s Pogačarom vymenili role a Slovinec dosiahol víťazstvo. Vingegaard hneď za ním