Mexičan si s Pogačarom vymenili role a Slovinec dosiahol víťazstvo. Vingegaard hneď za ním

Tour de France 2026
Výsledky - 3. etapa (Granollers - Les Angles, 195,9 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates Team - XRG
4:45:11 hod
2.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
+ 2 s
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Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v pondelkovej tretej etape Tour de France 2026.
Jazdcovi tímu UAE Team Emirates vyšiel útok 200 m pred cieľom a 195,9 km dlhú trasu z Granollers do Les Angles zvládol za 4:45:11 h.
Pogačar sa zároveň dostal na čelo celkového poradia, zo žltého dresu vyzliekol Dána Jonasa Vingegaarda z Vismy, ktorý finišoval na druhom mieste s dvojsekundovým odstupom.
Na treťom mieste skončil Ekvádorčan Richard Carapaz (EF Education–EasyPost).
Priebeh 3. etapy na Tour de France 2026
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Celkové poradia po 3. etape
Žltý dres:
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Zelený dres:
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Bodkovaný dres:
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Biely dres:
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Tímová klasifikácia:
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