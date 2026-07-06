Odvolanie Belgičanov označila FIFA za neprípustné. Americký útočník môže nastúpiť

Americký futbalový útočník Folarin Balogun môže nastúpiť v osemfinále majstrovstiev sveta proti Belgicku.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) totiž po prekvapivom podmienečnom pozastavení výkonu jeho automatického trestu označila odvolanie Belgického futbalového zväzu za neprípustné.
Balogun dostal v šestnásťfinále proti Bosne a Hercegovine červenú kartu, ktorá zvyčajne znamená automatický jednozápasový trest.
FIFA však v takmer bezprecedentnom kroku výkon trestu pozastavila, aby mohol proti Belgicku nastúpiť. Belgický zväz sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal.
„Odvolacia komisia FIFA označila žiadosť Kráľovského belgického futbalového zväzu (RBFA) za neprípustnú v súvislosti s rozhodnutím disciplinárnej komisie FIFA pozastaviť na jeden rok výkon trestu zákazu štartu v jednom zápase uloženého hráčovi americkej reprezentácie Folarinovi Balogunovi.
Žiadosť bola označená za neprípustnú z dôvodu, že RBFA nie je účastníkom konania, a preto nemá oprávnenie odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu,“ uviedla podľa DPA FIFA vo svojom stanovisku.
Osemfinálový duel USA - Belgicko je na programe v Seattli v noci na utorok o 2.00 SELČ