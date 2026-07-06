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    Odvolanie Belgičanov označila FIFA za neprípustné. Americký útočník môže nastúpiť

    Americký Folarin Balogun (20) a Američan Christian Pulisic (10).
    Americký Folarin Balogun (20) a Američan Christian Pulisic (10). (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 19:15
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    Folarin Balogun nastúpi v osemfinále proti Belgicku.

    Americký futbalový útočník Folarin Balogun môže nastúpiť v osemfinále majstrovstiev sveta proti Belgicku.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) totiž po prekvapivom podmienečnom pozastavení výkonu jeho automatického trestu označila odvolanie Belgického futbalového zväzu za neprípustné.

    Balogun dostal v šestnásťfinále proti Bosne a Hercegovine červenú kartu, ktorá zvyčajne znamená automatický jednozápasový trest.

    FIFA však v takmer bezprecedentnom kroku výkon trestu pozastavila, aby mohol proti Belgicku nastúpiť. Belgický zväz sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal.

    „Odvolacia komisia FIFA označila žiadosť Kráľovského belgického futbalového zväzu (RBFA) za neprípustnú v súvislosti s rozhodnutím disciplinárnej komisie FIFA pozastaviť na jeden rok výkon trestu zákazu štartu v jednom zápase uloženého hráčovi americkej reprezentácie Folarinovi Balogunovi.

    Žiadosť bola označená za neprípustnú z dôvodu, že RBFA nie je účastníkom konania, a preto nemá oprávnenie odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu,“ uviedla podľa DPA FIFA vo svojom stanovisku.

    Osemfinálový duel USA - Belgicko je na programe v Seattli v noci na utorok o 2.00 SELČ

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    Domov»MS vo futbale 2026»Odvolanie Belgičanov označila FIFA za neprípustné. Americký útočník môže nastúpiť