Trump priznal zásah v kauze útočníka USA: Nepovedal som, že to musia urobiť

Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil, že osobne požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o preverenie automatického trestu pre útočníka USA Folarina Baloguna po jeho vylúčení v zápase šestnásťfinále MS s Bosnou a Hercegovinou.
FIFA následne v nedeľu rozhodla o podmienečnom pozastavení jednozápasového trestu, vďaka čomu môže Balogun nastúpiť v osemfinále proti Belgicku.
Domnieval som sa, že to nebol faul
„Požiadal som o preverenie, pretože som si nemyslel, že to bol faul. Žiadal som o preskúmanie, lebo som sa domnieval, že to nebol faul, a v takýchto veciach sa vyznám,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Oválnej pracovni.
Rozhodnutie podľa neho umožní americkému tímu nastúpiť v najsilnejšom zložení. „Nech sa stane čokoľvek, treba tímom dovoliť, aby mohli nasadiť svojich najlepších hráčov,“ dodal podľa DPA.
VIDEO: Trump o žiadosti
Zároveň zdôraznil, že chcel iba prehodnotenie trestu: „Všetko, čo som urobil, bola žiadosť o preskúmanie. Nepovedal som, že to musia urobiť.“
Dvaja skvelí športovci do seba narazili
Trump incident interpretoval ako zrážku dvoch hráčov. „To ani nebol priestupok. Dvaja skvelí športovci do seba narazili a zamotali sa jeden do druhého. Nebol to prípad, keď niekto niekoho úmyselne udrel, čo by bolo niečo celkom iné,“ povedal.
Balogun dostal červenú kartu po tom, čo neúmyselne stúpil na členok obrancu Tarika Muharemoviča.
Prezident priznal, že spočiatku ani nevedel, čo červená karta vo futbale znamená. „Keď som sa to dozvedel, povedal som si: To predsa nemôže byť pravda!“
Republikánsky prezident podľa AFP tiež zameral svoju pozornosť na brazílskeho rozhodcu Raphaela Clausa, ktorý Baloguna vylúčil, a označil ho za „trochu podozrivého, ak si pozriete jeho minulosť“.
Podľa medializovaných informácií Trump v súvislosti s prípadom telefonoval prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi.
„Hovoril som s človekom, ktorý je veľmi uznávaný – a ktorého renomé sa ešte znásobilo,“ potvrdil Trump.
Už skôr na sociálnej sieti Truth Social poďakoval FIFA za to, že podľa neho napravila „veľkú nespravodlivosť“.
Rozhodnutie FIFA vyvolalo ostrú kritiku. Belgický futbalový zväz požiadal o písomné vysvetlenie, no FIFA jeho podanie považovala za formálny protest a odmietla ho ako neprípustný.
Belgičania následne oficiálne napadli oprávnenosť Balogunovho štartu v osemfinálovom zápase.