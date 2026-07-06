    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Seattle
    02:00
    Belgicko
    Belgicko

    Trump priznal zásah v kauze útočníka USA: Nepovedal som, že to musia urobiť

    Prezident Donald Trump drží v ruke červenú kartu počas stretnutia s prezidentom FIFA Giannim Infantinom v Oválnej pracovni Bieleho domu v utorok 28. augusta 2018 vo Washingtone.
    Prezident Donald Trump drží v ruke červenú kartu počas stretnutia s prezidentom FIFA Giannim Infantinom v Oválnej pracovni Bieleho domu v utorok 28. augusta 2018 vo Washingtone. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 18:07
    ShareTweet2

    FIFA rozhodla o podmienečnom pozastavení jednozápasového trestu.

    Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil, že osobne požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o preverenie automatického trestu pre útočníka USA Folarina Baloguna po jeho vylúčení v zápase šestnásťfinále MS s Bosnou a Hercegovinou.

    FIFA následne v nedeľu rozhodla o podmienečnom pozastavení jednozápasového trestu, vďaka čomu môže Balogun nastúpiť v osemfinále proti Belgicku.

    Domnieval som sa, že to nebol faul

    „Požiadal som o preverenie, pretože som si nemyslel, že to bol faul. Žiadal som o preskúmanie, lebo som sa domnieval, že to nebol faul, a v takýchto veciach sa vyznám,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Oválnej pracovni.

    Rozhodnutie podľa neho umožní americkému tímu nastúpiť v najsilnejšom zložení. „Nech sa stane čokoľvek, treba tímom dovoliť, aby mohli nasadiť svojich najlepších hráčov,“ dodal podľa DPA.

    VIDEO: Trump o žiadosti

    Zároveň zdôraznil, že chcel iba prehodnotenie trestu: „Všetko, čo som urobil, bola žiadosť o preskúmanie. Nepovedal som, že to musia urobiť.“

    Dvaja skvelí športovci do seba narazili

    Trump incident interpretoval ako zrážku dvoch hráčov. „To ani nebol priestupok. Dvaja skvelí športovci do seba narazili a zamotali sa jeden do druhého. Nebol to prípad, keď niekto niekoho úmyselne udrel, čo by bolo niečo celkom iné,“ povedal.

    Balogun dostal červenú kartu po tom, čo neúmyselne stúpil na členok obrancu Tarika Muharemoviča.

    Donald Trump a Gianni Infantino.
    Súvisiaci článok
    Trump zatelefonoval a zrušili červenú kartu. FIFA čelí obvineniam z politického zásahu

    Prezident priznal, že spočiatku ani nevedel, čo červená karta vo futbale znamená. „Keď som sa to dozvedel, povedal som si: To predsa nemôže byť pravda!“

    Republikánsky prezident podľa AFP tiež zameral svoju pozornosť na brazílskeho rozhodcu Raphaela Clausa, ktorý Baloguna vylúčil, a označil ho za „trochu podozrivého, ak si pozriete jeho minulosť“.

    Podľa medializovaných informácií Trump v súvislosti s prípadom telefonoval prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi.

    „Hovoril som s človekom, ktorý je veľmi uznávaný – a ktorého renomé sa ešte znásobilo,“ potvrdil Trump.

    Už skôr na sociálnej sieti Truth Social poďakoval FIFA za to, že podľa neho napravila „veľkú nespravodlivosť“.

    Rozhodnutie FIFA vyvolalo ostrú kritiku. Belgický futbalový zväz požiadal o písomné vysvetlenie, no FIFA jeho podanie považovala za formálny protest a odmietla ho ako neprípustný.

    Belgičania následne oficiálne napadli oprávnenosť Balogunovho štartu v osemfinálovom zápase.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Americký Folarin Balogun (20) a Američan Christian Pulisic (10).
    Americký Folarin Balogun (20) a Američan Christian Pulisic (10).
    Odvolanie Belgičanov označila FIFA za neprípustné. Americký útočník môže nastúpiť
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Americký Folarin Balogun (20) a Američan Christian Pulisic (10).
    Americký Folarin Balogun (20) a Američan Christian Pulisic (10).
    Odvolanie Belgičanov označila FIFA za neprípustné. Americký útočník môže nastúpiť
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Trump priznal zásah v kauze útočníka USA: Nepovedal som, že to musia urobiť