Päťsetová bitka nemala koniec. Brit a Rus odohrali najdlhší zápas histórie US Open

NEW YORK. Britský tenista Daniel Evans a Rus Karen Chačanov odohrali najdlhší zápas histórie grandslamového turnaja US Open od zavedenia tajbrejkov v roku 1970.

"Vo štvrtom sete som musel skontrolovať, v akom sete sa nachádzame. Nebol som si úplne istý. Nemyslím si, že som niekedy hral päť hodín počas jedného dňa v dvoch stretnutiach, nie ešte v jednom. Skutočne som o tom premýšľal na kurte. Nikdy som netrénoval dve hodiny a dve hodiny. Zvyčajne je to hodina a pol,“ uviedol Evans podľa agentúry AP.

Brit v piatom sete prehrával 0:4, no potom získal šesť gemov v rade a tešil sa z postupu do 2. kola. Záverečný bod mal príznačne maratónsku výmenu s 22 údermi.

"Bolelo ma naozaj celé telo. Myslím, že keď ste dieťa, je vám povedané, aby ste bojovali až do konca. To je akési pravidlo jedna. Robil som to celkom dôsledne počas svojej kariéry. Dnes sa mi to trochu vyplatilo,“ povedal 34-ročný Evans, ktorý si proti semifinalistovi spred dvoch rokov vylepšil vzájomnú bilanciu na 5:0. V boji o postup do 3. kola ho čaká Argentínčan Mariano Navone.