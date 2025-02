Miešaná štvorhra bude na US Open v novom formáte, hráčov lákajú vyššie odmeny

NEW YORK. Zápasy miešanej štvorhry na grandslamovom US Open sa budú od tohto roku hrať v novom formáte.

"Povedal by som, že dôvodom je osloviť viac fanúšikov a rozšíriť fanúšikovskú základňu po celom svete. Avšak spôsob, ako to dosiahnuť, je mať najväčšie tenisové mená aj vo štvorhre," uviedol výkonný riaditeľ USTA Lew Sherr.

Na turnaji sa zúčastní 16 dvojíc, pričom sa bude hrať na tri víťazné sety do štyroch gemov bez výhod. Osem párov podľa rebríčka a osem s voľnou kartou. Pôvodný plnohodnotný formát bude mať iba finálový súboj.

Podľa Sherra prebiehali diskusie o zmene formátu už v uplynulých rokoch, ale zlom priniesol ročník 2024, keď v miešanej štvorhre účinkovali hráči ako Coco Gauffová, Naomi Osaková, Nick Kyrgios či Ben Shelton.

"Hrali tvrdo a nebola to žiadna exhibícia. Vnímal som to ako skúšku a výsledkom je, že tenisti do toho pôjdu naplno," citovala Sherra agentúra AP. Lákať bude aj peňažná výhra, namiesto doterajších 500.000 dolárov sa cena pre víťazov zvýšila na rovný milión.