Kane oplakal trojminútový horor. Bayernu zmaril sen hráč, ktorý s ním vyhral všetko

Po trochu nudnom prvom polčase vrátil Bavorov do hry Harry Kane, no potom prišiel úsek hry, ktorý denník Bild opísal ako trojminútový horor Bayernu.

To, že to nebude ľahké sme vedeli, ale odviedli sme skvelú prácu," povedal 29-ročný obranca v rozhovore pre Amazon Prime.

Po góle nezadržiaval emócie, ako to niekedy býva v prípadoch, keď hráč skóruje proti svojmu bývalému klubu. Bol to jeho prvý gól vo farbách Interu Miláno, s ktorým v roku 2023 podpísal zmluvu do leta 2028.

Napokon bol jeho presný zásah víťazný, keďže na strane Bayernu dokázal v celkovom súčte dvojzápasu už len skorigovať na 3:4 Eric Dier.

"Ak by som mal komentovať výsledok, trvalo by to päť sekúnd. Je to jediná vec, ktorú môžeme ľutovať, pretože sme hrali tak, ako som chcel. Len sme mali dať viac gólov," povedal tréner Bayernu Vincent Kompany.

Hľadal novú výzvu

Pavard odohral za Bayern Mníchov štyri sezóny, v ktorých získal štyri majstrovské tituly a celkovo deväť trofejí. Historický bol najmä ročník 2019/2020, v ktorom Bavori vyhrali aj Ligu majstrov.