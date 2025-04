VIDEO: Slafkovský od radosti spieval s fanúšikmi. Veľmi som chcel vyhrať a preto som zabral, hovoril

MONTREAL. Keď zámorský novinár Anthony Martineau ešte vlani na sociálnej sieti X zverejnil fotku Slafkovského z mládežníckych čias, na ktorej mal útočník blond vlasy, hokejista mu prisľúbil, že po postupe do play-off si dá urobiť taký účes.

V 1. kole sa Canadiens stretnú s víťazom Východnej konferencie Washingtonom. Proti sebe tak narazia dvaja slovenskí hokejisti – Juraj Slafkovský a Martin Fehérváry.

Martineau na sľub Slafkovského nazabudol a po postupe do play-off mu to pripomenul. „Neverím, že si to práve povedal. Porozprávam sa o tom s tímom a uvidíme...” odvetil mu Slafkovský s úsmevom.