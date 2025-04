Koniec éry svetového fenoména. Nový hrdina mu nedal ani čuchnúť

„Pravdepodobne som sa nikdy necítil pyšnejší na svojich hráčov ako dnes večer. Nielen za to, že sme sa dostali do semifinále, ale aj za daných okolností - s množstvom zranení, ktoré sme mali - ako sme hrali a zvládli tento zápas,“ opisoval tréner Mikel Arteta.

Vedeli sme, že vyhráme

Jeho Arsenal v odvete štvrťfinále Ligy majstrov vyhral na pôde najslávnejšej svetovej značky 2:1 a postúpil do semifinále.

„Veľa sa hovorilo o tom, že Real Madrid to otočí, pretože to už dokázali toľkokrát. Vedeli sme, že budeme trpieť, ale vedeli sme, že vyhráme. Mali sme to v hlavách a teraz sme to dokázali aj v skutočnosti,“ tvrdil Declan Rice. V oboch zápasoch bol vyhlásený za muža zápasu podľa uefa.com.