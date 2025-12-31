Praktizovanie voodoo, minúta ticha za živého, 12 hráčov v tíme. Aké kuriozity priniesol rok 2025?

Rok 2025 priniesol niekoľko zaujímavých momentov aj v športovom svete. Pozrite si chronoligkcý prehľad kuriozít a zábavných udalosti, ktoré sa udialo v uplynulých mesiacoch.
3. januára - Luke Littler zaujal po semifinálovom víťazstve 6:1 nad Stephenom Buntingom na majstrovstvách sveta v šípkach v Londýne gestom, ktorým napodobnil gólovú oslavu bývalého futbalistu Didiera Drogbu. Domáci tínedžer neskôr priznal, že tým chcel urobiť radosť svojmu kamarátovi.
7. januára - Nedorozumenie v zmluvných podmienkach ukončilo pôsobenie kanadského hokejistu Jamesa Shearera v maďarskom klube UTE Újpest Budapešť. Dvadsaťsedemročný obranca podľa vyjadrenia účastníka nadnárodnej Erste Ligy prehliadol v kontrakte výšku platu. Čiastku, ktorú mal zarobiť do konca sezóny, chcel dostávať mesačne.
9. januára - Srbský tenista Novak Djokovič vyhlásil, že sa pred tromi rokmi v Austrálii otrávil kontaminovaným jedlom, ktoré obsahovalo ťažké kovy. Najúspešnejší hráč úvodného grandslamového turnaja v sezóne uviedol, že ho v predvečer deportácie z Austrálie postihli zdravotné komplikácie po konzumácii jedla počas pobytu v hoteli v Melbourne.
15. januára - Britský princ William opäť potvrdil, že je veľký fanúšik Aston Villy. Následník trónu zavítal do jedného z pubov v Birminghame, kde sa porozprával o futbale s fanúšikmi tamojšieho klubu a pozval ich na pivo.
15. januára - Medzinárodný olympijský výbor informoval, že po sťažnostiach športovcov dá vyrobiť viac ako 100 nových medailí z olympijských hier 2024 v Paríži. Chybné cenné kovy vygravíruje spoločnosť Monnaie de Paris v identickej podobe.
19. januára - Kuriózna situácia sa v NHL odohrala v zápase Utah - St. Louis. Tvrdý muž Hockey Club Liam O'Brien sa v úvode duelu pripravil na bitku, keď hneď po buly zahodil hokejku, no jeho súper Tyler Tucker výzvu neprijal a strelil gól.
27. januára - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch bude hrať siedmu najvyššiu českú súťaž. Podľa portálu eFotbal.cz sa dohodol na spolupráci s klubom FK Lety, ktorý účinkuje v stredočeskej I.B triede.
28. januára - Taliansky jazdec Kimi Antonelli sa po angažmáne v F1 pochválil úspešným ziskom vodičského preukazu. Osemnásťročný pilot bude v sezóne 2025 hájiť farby Mercedesu, v kokpite nahradil sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona.
30. januára - Pred začiatkom daviscupového zápasu medzi tenistami Chorvátska a Slovenska zaznamenali hostia mimo kurtov prvé víťazstvo. Pred slávnostným žrebom v hale Gradski Vrt totiž zdolali Balkáncov v plnení tortíl. S nápadom prišiel šéfkuchár chorvátskeho národného futbalového tímu.
2. februára - Alexander Ovečkin si pred jedným z tréningov našiel čas, aby potešil výnimočného fanúšika. Kapitán hokejistov tímu NHL Washingtonu Capitals a najlepší strelec v klubovej histórii venoval podpísanú hokejku vnukovi Petra Bondru.
3. februára - Kuriózna situácia sa stala v dueli holandskej futbalovej Eredivisie medzi Heerenveenom a Fortunou Sittard. Hostia v závere zápasu po chybe pri striedaní hrali chvíľu s dvanástimi hráčmi a krátko po tom vyrovnali na konečných 2:2. To nahnevalo kouča domácich Robina van Persieho.
4. februára - Dvojnásobná olympijská víťazka z Pjongčangu Ester Ledecká by mohla v budúcnosti štartovať pod piatimi kruhmi aj v letnej verzii hier. Okrem alpského lyžovania a snoubordingu sa totiž súťažne začala venovať aj windsurfingu.
18. februára - Britský pretekár z prestížneho seriálu F1 Oliver Bearman prezradil, že vodičský preukaz urobil až na druhý pokus. Devätnásťročný jazdec tímu Haas nezastavil na „stopke“ a svoje zlyhanie komentoval s úsmevom, že sa s touto značkou stretol prvýkrát v živote, keďže na okruhoch neexistujú dopravné značenia.
4. marca - Slávne džínsy šachového veľmajstra Magnusa Carlsena, pre ktoré ho diskvalifikovali z majstrovstiev sveta 2023 v rapide, vydražili za 36.100 amerických dolárov. Výťažok z dražby putoval na charitatívne účely.
8. marca - Vedenie futbalovej Bologne predstavilo nový komunitný projekt, na základe ktorého poskytne každému novorodencovi v meste oficiálny dres klubu. Účastník Serie A chce týmto krokom vytvoriť puto medzi organizáciou a najmladšími fanúšikmi už od ich narodenia.
18. marca - K veľkému faux pas prišlo v zápase bulharskej futbalovej ligy medzi tímami Arda Kardžali a Levski Sofia. Pred úvodným výkopom si obe mužstvá uctili pamiatku údajne zosnulého bývalého hráča Petka Gančeva, no ako sa neskôr ukázalo, futbalista ešte žil.
8. apríla - Brankári zámorskej NHL, proti ktorým neskóroval najlepší strelec histórie Alexander Ovečkin, dostali od sponzora profiligy pamätné plechovky piva. Nečakaný darček potešil 28 brankárov, ktorí v NHL úspešne čelili kanonierovi Washingtonu.
8. apríla - Nemecký tenista Alexander Zverev považuje jedenie za stratu času. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu tvrdí, že nikdy nebol gurmán a na zažehnanie hladu by radšej užil pilulku.
15. apríla - S nezvyčajnou požiadavkou na rozhodcu sa na tenisovom turnaji WTA-250 vo francúzskom Rouene obrátila Britka Harriet Dartová. V 1. kole antukového turnaja sa 110. hráčka rebríčka posťažovala, že jej súperka nepoužíva dostatočné množstvo deodorantu.
16. apríla - Cestu slovenskej basketbalovej trénerky Natálie Hejkovej za celkovým triumfom na nedávnom Final Six turnaji Euroligy dokumentovala najväčšia streamovacia platforma Netflix. Šéfka lavičky českého ZVVZ USK Praha dúfa, že konečný výsledok tejto spolupráce bude pozitívny.
19. apríla - Jamajská šprintérka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová nedala počas športového dňa svojho syna Zyona súperkám žiadnu šancu. Trojnásobná olympijská víťazka suverénne zvíťazila v školských pretekoch matiek na 100 metrov.
10. mája - Pápež Lev XIV. je celoživotným fanúšikom bejzbalového klubu Chicago White Sox. Americkým médiám to potvrdil jeho brat John Prevost a vyvrátil tak pôvodne zverejnené informácie, že novozvolená hlava katolíckej cirkvi podporuje mestského rivala z jeho rodného mesta Chicagu Cubs.
26. mája - Voz Ferrari, na ktorom jazdil nemecký pretekár Michael Schumacher a získal s ním v roku 2001 titul majstra sveta formuly 1, vydražili za 15,98 milióna eur (18,19 milióna dolárov). Vyvolávacia cena bola 8 miliónov eur.
20. júna - Do najvyšších futbalových súťaží v Kórejskej republike budú môcť po 27 rokoch zasiahnuť aj brankári zo zahraničia. Vedenie K League sa rozhodlo zrušiť zákaz, ktorý v krajine platil od roku 1999.
20. júna - Americký basketbalista Kevin Durant získal menšinový podiel vo futbalovom klube Paríž St. Germain. V spolupráci so zástupcami QSI, väčšinovým vlastníkom Parížanov, sa dohodli na spoločnom investičnom pláne.
23. júna - Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová nadviazala spoluprácu s charitatívnou organizáciou High Impact Athletes. Za každý tohtoročný čistý prejazd bránkou poputuje 2,50 amerických dolárov na charitu, ktorá zabezpečuje bezpečnú a čistú pitnú vodu pre ľudí po celom svete.
25. júna - V rakúskom futbalovom klube SV Austria Salzburg bude od novej sezóny pôsobiť Mathew Collins, syn populárneho britského hudobníka Phila Collinsa. Dvadsaťročný stredopoliar príde do tímu z bundesligového WSG Tirol.
27. júna - Britský tenista Oliver Tarvet sa prebojoval z kvalifikácie do hlavného turnaja grandslamového Wimbledonu, ale za svoj postup do 1. kola si nebude môcť nárokovať plnú čiastku z odmeny 66-tisíc libier. Dôvodom je jeho prebiehajúce štúdium na univerzite v San Diegu.
11. júla - Pravnuka bývalého talianskeho diktátora Benita Mussoliniho čaká debut v Serii A. Po úspešnej sezóne v Serii B s tímom SS Juve Stabia je 22-ročný futbalista Romano Floriani Mussolini pripravený urobiť ďalší krok vo svojej kariére. Obranca, ktorý už predtým mal zmluvu s Laziom, prestúpil k nováčikovi najvyššej súťaže Cremonese.
16. júla - Počas futbalových MS klubov sa v USA znova otvorila stará jazyková dilema: „soccer“ alebo „football“? Prezident USA Donald Trump totiž počas finále zažartoval, že by mohol podpísať príkaz na oficiálne zavedenie slova football namiesto soccer.
17. júla - Americký raper Snoop Dogg sa oficiálne stal menšinovým vlastníkom waleského futbalového klubu Swansea City. Účastník druhej anglickej ligy o tom informoval na oficiálnej webovej stránke. Výška investície ani ďalšie detaily dohody neoznámili.
20. júla - Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe chybne oslavoval svoj triumf v 15. etape Tour de France. Podľa jeho vlastných slov mu po páde, pri ktorom si vykĺbil rameno, prestalo fungovať rádio. V záverečnom šprinte bol síce rýchlejší ako jeho súperi, no v skutočnosti finišoval až na treťom mieste.
1. augusta - Kanadský hokejista Marc-Andre Fleury založil limitovanú edíciu vlastnej vodky. Bývalý brankár, ktorý hral za Kanadu na majstrovstvách sveta 2023 v Štokholme, venoval výťažok z jej predaja na charitu.
1. augusta - Srbský tenista Novak Djokovič je súčasťou skupiny investorov, ktorí kúpili podiel vo francúzskom druholigovom futbalovom tíme Le Mans. Srb patrí do skupiny, kde sú aj bývalí jazdci Formuly 1 Felipe Massa a Kevin Magnussen.
13. augusta - Americká tenistka Venus Williamsová bude mať už druhú Barbie bábiku so svojou podobizňou. Na trh sa dostane ako súčasť novej kolekcie s názvom Inšpirujúce ženy.
24. augusta - Unikátna karta s legendárnymi basketbalovými hráčmi Michaelom Jordanom a Kobem Bryantom sa predala na aukcii Heritage Auctions za rekordných 12,93 milióna dolárov. Jedinečná karta Jordana a Bryanta z kolekcie 2007/08 obsahuje autogramy oboch a nášivky s logom NBA z dresov, ktoré nosili počas zápasov.
26. augusta - Hráč amerického futbalu Travis Kelce a populárna speváčka Taylor Swift sa zasnúbili. Dvojica to oznámila na sociálnej sieti.
22. septembra - Nepriaznivé počasie skomplikovalo návrat bývalých tímových kolegov Carlosa Sainza a Charlesa Leclerca po Veľkej cene Azerbajdžanu. Dvojica pilotov F1 sa v prenajatej dodávke presúvala z Talianska do Monaka, pričom pôvodný prílet do francúzskeho Nice prekazila búrka.
23. septembra - Staronová držiteľka futbalovej Zlatej lopty musela svoju trofej položiť na letiskový kontrolný pás. Španielska stredopoliarka Aitana Bonmatiová získala prestížne ocenenie tretíkrát v rade, čím sa zaradila vedľa Lionela Messiho či Michela Platiniho, no pri odchode z Paríža pre ňu platili rovnaké bezpečnostné pravidlá ako pre ostatných cestujúcich.
29. septembra - Slávny raper Snoop Dogg bude sedieť opäť za mikrofónom počas olympijských hier. Päťdesiattriročný Američan sa podobne na OH 2024 v Paríži predstaví v pozícii spolukomentátora pre NBC Universal počas budúcoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
7. októbra - Nedeľa bola pre rodinu Petrakisovcov čiernym dňom. Na lavičke gréckeho futbalového klubu AE Larisa najskôr skončil 37-ročný syn Giorgos a ďalší prvoligista Panetolikos o niečo neskôr ukončil spoluprácu s jeho 66-ročným otcom Giannisom.
8. októbra - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa podľa magazínu Bloomberg stal prvým aktívnym hráčom s čistým majetkom presahujúcim hodnotu jednej miliardy amerických dolárov.
23. októbra - Syn slovenskej futbalovej legendy Mareka Hamšíka má za sebou prvý veľký prestup v kariére. Pätnásťročný Christian Hamšík podpísal zmluvu v dánskom klube FC Kodaň, ktorý je účastníkom Ligy majstrov.
27. októbra - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara si okrem čoraz úspešnejšej športovej kariéry vyskúšal aj novú kariérnu skúsenosť. V životopisnom filme o najlepšom slovenskom športovcovi 20. storočia sa ako dablér herca Josefa Trojana premenil na ľade na Ondreja Nepelu.
27. októbra - Budúci rok sa uskutočnia prvé majstrovstvá sveta v behu na bežiacom páse. Podujatie s názvom Run X sa bude konať na päťkilometrovej trati a bude otvorené pre všetkých profesionálov aj amatérov. Vyvrcholí finálovým kolom, v ktorom sa predstaví 10 mužov a 10 žien.
7. novembra - Kanaďan Olivier Rioux sa stal najvyšším basketbalistom, ktorý kedy nastúpil na zápas v univerzitných súťažiach NCAA v Severnej Amerike. Hráč Univerzity Florida má 236 cm.
17. novembra - Futbalisti Nigérie stratili šancu na postup na MS 2026 a ich tréner po neúspechu v play off africkej kvalifikácie obvinil súpera z praktizovania „voodoo“. Rituálne úkony údajne použil realizačný tím Demokratickej republiky Kongo pred a počas jedenástkového rozstrelu v rozhodujúcom finálovom súboji play off v marockom Rabate.
18. novembra - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo bude súčasťou delegácie saudského korunného princa Mohameda bin Salmána, ktorá navštívi Biely dom. Spoločne absolvujú stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
15. decembra - Na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo vystúpi americká speváčka Mariah Careyová. Ide o prvú oznámenú zahraničnú osobnosť, ktorá sa predstaví na milánskom štadióne San Siro 6. februára 2026.
15. decembra - Tréner škótskej futbalovej reprezentácie Steve Clarke vyzval fanúšikov, aby sa príliš finančne nezadlžili v snahe vidieť národný tím naživo na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. Mieril tým na ceny vstupeniek.
17. decembra - Neuspokojivé výsledky basketbalistov Golden State Warriors v aktuálnom ročníku NBA prinútili nahnevaného fanúšika k napísaniu mailu majiteľovi klubu Joeovi Lacobovi. Napokon sa dočkal prekvapivej reakcie v priebehu dvoch minút.