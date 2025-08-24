Unikátnu kartu Jordana a Bryanta vydražili za neuveriteľnú sumu. Výrazne prekonala doterajší rekord

NEW YORK. Unikátna karta s legendárnymi basketbalovými hráčmi Michealom Jordanom a Kobem Bryantom sa predala na aukcii Heritage Auctions za rekordných 12,93 milióna dolárov.
Jedinečná karta Jordana a Bryanta z kolekcie 2007/08 obsahuje autogramy oboch a nášivky s logom NBA z dresov, ktoré nosili počas zápasov.
Pred aukciou sa cena karty odhadovala na 6 miliónov dolárov, čo je tesne nad doterajším rekordom basketbalovej karty.
Ten držala karta Stepha Curryho z roku 2009 s autogramom, predala sa za 5,9 milióna USD.
Riaditeľ športových aukcií Heritage Chris Ivy označil kartu Jordana a Bryanta za najkrajšiu modernú basketbalovú kartu na svete.
Po vydražení prekonala doterajšie rekordy karty za 6,6 milióna s bejzbalistom Honusom Wagnerom a jedinej karty 1952 Topps s bejzbalistom Mickeyom Mantlem, ktorú vydražili v auguste 2022 za 12,6 milióna USD. Informoval portál The Athletic.