Olympijské hry otvorí atraktívny ceremoniál. Vystúpi aj speváčka známa pre svoje vianočné hity

Mariah Careyová.
Mariah Careyová. (Autor: REUTERS)
TASR|15. dec 2025 o 13:41
ShareTweet0

Ide o prvú oznámenú zahraničnú osobnosť.

Na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo vystúpi americká speváčka Mariah Careyová.

Ide o prvú oznámenú zahraničnú osobnosť, ktorá sa predstaví na milánskom štadióne San Siro 6. februára 2026.

„Celosvetovo známa vďaka nezameniteľnému hlasu a hudobnému odkazu, ktorý spája generácie a kultúry, Mariah Careyová perfektne stelesňuje emocionálny duch olympijských hier.

Spoločne dá hudba a šport život otváraciemu ceremoniálu,“ cituje agentúra DPA oficiálne stanovisko organizátorov.

Olympijské

    Mariah Careyová.
    Mariah Careyová.
    Olympijské hry otvorí atraktívny ceremoniál. Vystúpi aj speváčka známa pre svoje vianočné hity
    dnes 13:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Olympijské hry otvorí atraktívny ceremoniál. Vystúpi aj speváčka známa pre svoje vianočné hity