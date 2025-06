Senzáciou Wimbledonu je študent. Musí oželieť časť peňazí, ktoré zarobil

LONDÝN. Hlavná súťaž tretieho grandslamového turnaja sezóny sa začne až v pondelok, no Wimbledon má už teraz prvý silný príbeh.

VIDEO: Oliver Tarvet vs Alexander Blockx, postup do hlavnej súťaže

Tarvet by za účasť v prvom kole Wimbledonu mal nárok na prémiu 66 000 libier (vyše 90-tisíc dolárov, alebo 77-tisíc eur). Väčšinu z nich však musí oželieť.

Táto výhra znamená, že hlavnú súťaž Wimbledonu si zahrá 23 britských hráčov. Konkrétne 13 mužov a 10 žien. To je najviac od roku 1984, keď v hlavnej súťaži štartovalo taktiež 23 Britov.

"Bude to trochu utrpenie nájsť teraz toľko výdavkov," žartoval 21-ročný tenista, piaty najlepší singlista zámorskej NCAA s bilanciou 23 víťazstiev v 25 zápasoch.

Britské médiá pripomenuli, že minulý rok musela oželieť austrálska tenistka Maya Jointová značnú časť z prize money 140 000 dolárov (120 000 eur), ktoré zarobila za postup do druhého kola US Open ako amatérka a študentka University of Texas.

História sa opakuje

Oliver Tarvet však nie je najnižšie postaveným Britom, ktorý dokázal prejsť kvalifikáciou Wimbledonu. O podobný úspech sa postaral pred deviatimi rokmi Marcus Willis.

Vtedy kvalifikáciou prešiel ako 775. muž rebríčka ATP. V kvalifikácii porazil okrem iného Medvedeva a Rubleva, budúcich hráčov TOP 10.

Úspešne prešiel aj cez prvé kolo, kde vyradil o 700 miest vyššie postaveného Beraknisa a zastavil ho až Roger Federer v druhom kole.