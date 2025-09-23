    Najlepšia hráčka sveta mala nečakané problémy. Jej Zlatá lopta musela prejsť kontrolným pásom

    Aitana Bonmatiová získala Zlatú loptu pre najlepšiu futbalistku za rok 2025.
    Aitana Bonmatiová získala Zlatú loptu pre najlepšiu futbalistku za rok 2025. (Autor: TASR/AP)
    23. sep 2025 o 14:11
    Pri odchode z Paríža pre ňu platili rovnaké bezpečnostné pravidlá ako pre ostatných cestujúcich.

    PARÍŽ. Staronová držiteľka futbalovej Zlatej lopty musela svoju trofej položiť na letiskový kontrolný pás.

    Španielska stredopoliarka Aitana Bonmatiová získala prestížne ocenenie tretíkrát v rade, čím sa zaradila vedľa Lionela Messiho či Michela Platiniho, no pri odchode z Paríža pre ňu platili rovnaké bezpečnostné pravidlá ako pre ostatných cestujúcich.

    Jej hlavnou konkurentkou bola bývalá klubová spoluhráčka z Barcelony a krajanka Mariona Caldenteyová, ktorá vyhrala s Arsenalom Ligu majstrov.

    Dvadsaťsedemročná Bonmatiová si 12-kilogramovú mosadznú trofej pozlátenú 18-karátovým zlatom odniesla naspäť do Katalánska, no neobišlo sa to bez komplikácií.

    Trofej musela spolu s ostatnou batožinou položiť do plastovej nádoby, ktorá prešla röntgenovým skenerom.

    VIDEO: Bonmatiová na letiskovej kontrole

    Zaujímavosť priniesol oficiálny účet Ballon d'Or na sociálnej sieti Instagram, kde uverejnil video z letiskovej kontroly, na ktorom Bonmatiová objíma už skontrolovanú trofej.

