Finále MS v hokeji a posledná etapa na Giro d'Italia. Športový program na dnes (31. máj)

Športový program na nedeľu, 31. máj
Futbal
- 1:30 Ekvádor - Saudská Arábia, prípravný zápas
- 3:00 Kórejská republika - Trinidad a Tobago, prípravný zápas
- 4:00 Mexiko - Austrália, prípravný zápas
- 12:25 Japonsko - Island, prípravný zápas
- 15:00 Švajčiarsko - Jordánsko, prípravný zápas
- 16:00 Česko - Kosovo, prípravný zápas
- 17:00 Kapverdy - Srbsko, prípravný zápas
- 17:30 Poľsko - Ukrajina, prípravný zápas
- 20:45 Nemecko - Fínsko, prípravný zápas
- 21:30 USA - Senegal, prípravný zápas
- 23:30 Brazília - Panama, prípravný zápas
- 13:00 1.FC Slovácko – SK Artis Brno, odveta baráže o účasť v českej lige /prvý zápas: 4:1/
Hokej
- 15:30 Kanada - Nórsko, MS v hokeji 2026 (o 3. miesto) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:30 Švajčiarsko - Fínsko, MS v hokeji 2026 (finále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA
- 11:00 Roland Garros ATP
- 14:00 finále, challenger Košice Open
Basketbal
- 2:00 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, semifinále play-off NBA /stav série: 3:3/
Hádzaná
- 15:00 o 3. miesto Final Four Európskej ligy EHF
- 18:00 finále Final Four Európskej ligy EHF
- 20:00 HC Ohrid 2013 - Tatabánya KC, odveta finále Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 29:28/
Malý futbal
- od 17:30 zápasy osemfinále, ME v malom futbale 2026
Moderná gymnastika
- 11:00 finále žien s náčiniami - ME /účasť SR/
- 15:00 finále spoločné skladby - ME
Cestná cyklistika
- 15:45 21. etapa: Rím – Rím (131 km), Giro d´Italia
Vodný slalom
- 9:45/10:43 kajak kros individuál ž+m, 1. kolo SP /účasť SR/
- 13:55 kajak kros rozjazdy a vyraďovacia časť,1. kolo SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Atletika
- 18:00 míting Diamantovej ligy v Rabate /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Motorizmus
- 1:15 záverečný deň siedmeho podujatia seriálu WRC, Rely Japonska
- 14:00 MotoGP, VC Talianska
