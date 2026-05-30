Finále MS v hokeji a posledná etapa na Giro d'Italia. Športový program na dnes (31. máj)

Víťazná trofej pre MS v hokeji
Víťazná trofej pre MS v hokeji (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)
Sportnet|31. máj 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 31. mája. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 31. máj

Futbal

  • 1:30 Ekvádor - Saudská Arábia, prípravný zápas
  • 3:00 Kórejská republika - Trinidad a Tobago, prípravný zápas
  • 4:00 Mexiko - Austrália, prípravný zápas
  • 12:25 Japonsko - Island, prípravný zápas
  • 15:00 Švajčiarsko - Jordánsko, prípravný zápas
  • 16:00 Česko - Kosovo, prípravný zápas
  • 17:00 Kapverdy - Srbsko, prípravný zápas
  • 17:30 Poľsko - Ukrajina, prípravný zápas
  • 20:45 Nemecko - Fínsko, prípravný zápas
  • 21:30 USA - Senegal, prípravný zápas
  • 23:30 Brazília - Panama, prípravný zápas 

  • 13:00 1.FC Slovácko – SK Artis Brno, odveta baráže o účasť v českej lige /prvý zápas: 4:1/   

Hokej

Tenis

  • 11:00 Roland Garros WTA
  • 11:00 Roland Garros ATP

  • 14:00 finále, challenger Košice Open

Basketbal

  • 2:00 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, semifinále play-off NBA /stav série: 3:3/

Hádzaná

  • 15:00 o 3. miesto Final Four Európskej ligy EHF
  • 18:00 finále Final Four Európskej ligy EHF

  • 20:00 HC Ohrid 2013 - Tatabánya KC, odveta finále Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 29:28/

Malý futbal

Moderná gymnastika

  • 11:00 finále žien s náčiniami - ME /účasť SR/
  • 15:00 finále spoločné skladby - ME  

Cestná cyklistika

Vodný slalom

  • 9:45/10:43 kajak kros individuál ž+m, 1. kolo SP /účasť SR/ 
  • 13:55 kajak kros rozjazdy a vyraďovacia časť,1. kolo SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Atletika

Motorizmus

  • 1:15 záverečný deň siedmeho podujatia seriálu WRC, Rely Japonska
  • 14:00 MotoGP, VC Talianska
TV program: nedeľa, 31. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Víťazná trofej pre MS v hokeji
    Víťazná trofej pre MS v hokeji
    Finále MS v hokeji a posledná etapa na Giro d'Italia. Športový program na dnes (31. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Finále MS v hokeji a posledná etapa na Giro d'Italia. Športový program na dnes (31. máj)