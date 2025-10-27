Atletiku chcú spraviť prístupnejšou. Uskutočnia sa prvé MS v behu na páse so štedrou odmenou

Prezentácia MS v behu na bežiacom páse.
Prezentácia MS v behu na bežiacom páse. (Autor: X/World Athletics)
27. okt 2025
Podujatie bude otvorené pre profesionálov aj amatérov.

MONTE CARLO. Budúci rok sa uskutočnia prvé majstrovstvá sveta v behu na bežiacom páse. Podujatie s názvom Run X sa bude konať na päťkilometrovej trati a bude otvorené pre všetkých profesionálov aj amatérov.

Vyvrcholí finálovým kolom, v ktorom sa predstaví 10 mužov a 10 žien. V pondelok to oznámila Svetová atletika (WA) a fitness spoločnosť Technogym.

Plánovaná je peňažná odmena 100.000 amerických dolárov a víťazi získajú voľnú kartu na účasť na majstrovstvách sveta v cestnom behu.

„Výzvou vždy bolo, ako sprístupniť náš šport väčšiemu počtu ľudí,“ povedal prezident WA Sebastian Coe, dvojnásobný olympijský víťaz behu na 1500 metrov.

Podujatie sa začne registráciou fitness klubov a následne aj bežcov v prvej polovici roka 2026. Informácie priniesla agentúra DPA.

