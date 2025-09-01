Pravnuk fašistického diktátora debutoval v Serii A, priezvisko Mussolini si na dres nedáva

V rodnom liste má priezvisko, ktoré sa neslávne zapísalo do talianskych i svetových dejín, na drese nosí iba krstné meno.
V najvyššej talianskej súťaži Seria A uplynulý víkend debutoval Romano Benito Floriani Mussolini, pravnuk niekdajšieho diktátora Benita Mussoliniho.
Vybojoval penaltu
Floriani Mussolini nastúpil v drese Cremonese proti Sassuolu v 82. minúte, no aj počas krátkeho pobytu na ihrisku zanechal v zápase výraznú stopu.
Hneď po príchode prihral Okerekemu na gól, ktorý však rozhodca neuznal po zásahu systému VAR.
Krátko nato vybojoval penaltu, ked ho fauloval bývalý hráč FK Pohronie Alieu Fadera. Manuel De Luca premenil penaltu v 92. minúte a rozhodol o víťazstve domácich 3:2.
Fanpage.it komentoval výkon Romano Floriani so slovami, "Toto definitívne ukončilo debaty o jeho priezvisku a obrátilo pozornosť na jeho hráčske schopnosti."
Floriani Mussolini po zápase povedal pre DAZN: „Debut v Serii A bol vždy môj sen.“
Mussolini si na dres nedáva
Futbalista sa narodil 27. januára 2003 v Ríme ako syn talianskej pravicovej političky Alessandry Mussoliniovej a colníka Maura Floriania. Jeho prateta je herečka Sophia Loren.
Keďže pri jeho narodení v Taliansku neboli bežné dvojité priezviská, výnimku mu museli schváliť úradné aj cirkevné autority. Aj preto dnes používa celé meno Floriani Mussolini.
Priamemu spojeniu s priezviskom Mussolini sa však vo futbale vyhýba. Počas pôsobenia v Laziu mal na drese menovku FLORIANI M., teraz nosí na drese krstné meno ROMANO.
Futbalovo začínal v mládežníckych tímoch AS Rím, vo veku 13 rokov prestúpil do akadémie Lazia. V roku 2018 bol krátko na hosťovaní vo Vigor Perconti a postupne sa prepracoval do tímu Lazio Primavera.
Tréneri opakovane zdôrazňovali, že pri jeho nasadzovaní nerozhoduje meno, ale výkon.
Fanúšikovia zdvíhali pravicu
V marci 2021 podpísal prvý profesionálny kontrakt s Laziom. O niekoľko mesiacov neskôr sa po prvý raz dostal na lavičku A-tímu v zápase proti Hellasu Verona.
V lete 2023 odišiel na hosťovanie do Pescary, ktorú vtedy trénoval známy český kouč Zdeněk Zeman.
Ďalšiu sezónu strávil na hosťovaní v Juve Stabia v Serie B, kde 22. decembra 2024 strelil svoj prvý profesionálny gól proti Cesene.
Gól sprevádzala kontroverzia – hlásateľ opakoval jeho meno „Romano“ a fanúšikovia na tribúne odpovedali „Mussolini“ so zdvihnutými pravicami.
Futbalistov pradedo Benito Mussolini v roku 1919 založil v Taliansku hnutie Fasci di Combattimento, z ktorého sa stala fašistická strana.
V roku 1922 zorganizoval Pochod na Rím a kráľ ho poveril zostavením vlády, čím sa stal najmladším predsedom vlády v talianskej histórii.
V rokoch 1924 až 1927 zaviedol diktatúru, obmedzil slobodu tlače a upevnil moc fašistov.
Ako diktátor viedol dobyvačné vojny, obsadil Etiópiu a Albánsko a spojil sa s Hitlerom. V roku 1940 zatiahol Taliansko do druhej svetovej vojny. V roku 1943 bol Mussolini zosadený, zatknutý a väznený, no nemeckí vojaci ho oslobodili.
Na konci vojny sa snažil ujsť, ale v apríli 1945 ho zajali partizáni pri jazere Como. O deň neskôr ho spolu s jeho partnerkou Clarettou Petacci popravili.