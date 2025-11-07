Mladý Kanaďan sa stal najvyšším hráčom histórie v univerzitných súťažiach. Môže prekonať rekord NBA

Na snímke basketbalista Floridy Olivier Rioux (uprostred) a hráči Severnej Floridy Dante Oliver (vľavo) a Nestor Dyachok (vpravo) počas zápasu univerzitnej basketbalovej ligy NCAA. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. nov 2025 o 12:08 (aktualizované 7. nov 2025 o 12:14)
Registruje ho aj Guinnessova kniha rekordov ako najvyššieho tínedžera na svete.

GAINESVILLE. Kanaďan Olivier Rioux sa stal najvyšším basketbalistom, ktorý kedy nastúpil na zápas v univerzitných súťažiach NCAA v Severnej Amerike. Hráč Univerzity Florida má 236 cm.

Devätnásťročného Riouxa registruje Guinnessova kniha rekordov ako najvyššieho tínedžera na svete.

Kanadský dlháň pútal v univerzitnej súťaži veľkú pozornosť, hoci floridský tím avizoval, že sa na palubovke dostane iba v prípade jednoznačne sa vyvíjajúcich duelov.

Stretnutie Floridy proti Severnej Floride však práve také bolo a realizačný tím Gators vypočul skandovanie divákov

„My chceme Ollieho“ dve minúty pred záverečným klaksónom. „Som veľmi vďačný, podporu mi vyjadrili všetci, naša lavička i diváci. Je to skvelý pocit,“ uviedol Rioux podľa AP.

VIDEO: Rioux sa dostal na ihrisko

Ak by sa Kanaďan dostal do NBA, stal by sa najvyšším hráčom aj najprestížnejšej basketbalovej ligy. Rekord drží rumunský dlháň Gheorghe Muresan, ktorý v 90. rokoch pôsobil v drese Washingtonu a mal 231 cm.

Oficiálne najvyšším basketbalistom histórie je Líbyjčan Sulejman Ali Našnuš, ktorý mal 239 cm, keď sa objavil pod deravými košmi. Neskôr vyrástol ešte viac a je jedným z 28 známych ľudí s výškou viac ako 240 cm.

