Pogačar má väčšiu radosť, ako keby sám vyhral. Alaphilippe sa zmýlil a bude terčom žartov

BRATISLAVA. Jazdiť na Tour de France v tíme s Tadejom Pogačarom, je nepochybne veľmi prestížne, zábavné, no zároveň aj mimoriadne náročné. Jazdci okolo neho musia obetovať vlastné ambície a byť mu neustále na blízku. Často nekončia na popredných priečkach, no majú veľký podiel na tom, že Pogačar sa v cieli môže tešiť z víťazstiev. K jeho najvernejším domestikom patrí Tim Wellens, ktorý je výborný klasikár a tiež má vrchárske kvality. V inom tíme by nepochybne dostával veľa šancí, snažil sa dostávať do únikov, no v UAE Emirates má jasne danú rolu.

Aj do nedeľňajšej etapy vstupoval s cieľom chrániť Pogačara, no vysoké tempo a chaos zavinený hromadným pádom spôsobili, že sa Wellens ocitol v úniku. A hoci to nebolo plánované, svoju šancu dokonale využil a v drese belgického šampióna načal piatu desiatku svojich profesionálnych víťazstiev. "Je to veľmi špeciálne, pretože ak existuje cyklista, ktorý by si zaslúžil vyhrať etapu na Tour de France, tak je to Tim Wellens," povedal pre Eurosport športový riaditeľ tímu UAE Emirates Mauro Gianetti. VIDEO: Zostrih z 15. etapy Tour de France 2025

Vedel, že musí ísť sám Aj skúsený 34-ročný cyklista uznal, že tento triumf je výnimočný. Nie každému sa totiž podarí na slávnych pretekoch štartovať, nie ešte vyhrať etapu. Navyše, víťazstvom na Tour sa stal 113. cyklistom histórie, ktorý dokázal vyhrať etapu na všetkých troch Grand Tours. Na konte má dva úspechy z Gira d'Italia a dvakrát nechal súperov za sebou na Vuelte 2020.

"S Nilsom Polittom sme žartovali, že by sme mohli ísť do úniku. Po páde v úvode etapy Tadej povedal, aby sme to zastavili a počkali jazdcov (vrátane Jonasa Vingegaarda, pozn.), no v nástupoch sa pokračovalo. Jeden z nich som dokázal zachytiť. V poslednom stúpaní som sa cítil dobre, ale to aj ostatní, a tak som vedel, že musím ísť sám. Pod vrcholom prišiel môj moment a napokon to vyšlo," povedal Wellens. Podľa Gianettiho využil aj to, že v prvých 50 km nemusel pracovať v úniku a dokázal pošetriť sily. Keď sa mu podarilo odpútať a súperi sa začali na seba obzerať, Wellens bez problémov zvládol zjazd a následnú rovinu.

Profilovo podobnú etapu vyhral aj na Vuelte, no vtedy neprišiel do cieľa sám, ale musel v záverečnom finiši do kopca zdolať Guillauma Martina a Thymena Arensmana, ktorí boli s ním v 77-kilometrovom úniku. "Záver som si chcel užiť, pretože som vedel, že mám veľký náskok. Premýšľal som, že v cieli zdvihnem bicykel nad hlavu, ale bol som taký šťastný, že som na to zabudol," uviedol Wellens po triumfe na Tour. Výkon svetovej triedy Vzápätí však zdôraznil, že v Paríži by svoje víťazstvo okamžite vymenil za žltý dres pre Pogačara. Po dvoch súťažných blokoch to však vyzerá tak, že Slovinec suverénne kráča za štvrtým titulom z Tour de France. Hoci je v tíme jasným lídrom, svojim kolegom to nedáva pocítiť. Naopak, po sólovom triumfe Wellense neskrýval 26-ročný Pogačar veľkú radosť.

"Som za neho veľmi šťastný. Tvrdo pracuje na tom, aby sme si udržali žltý dres. Pomáhal mi na klasikách a obetoval sa pre mňa aj počas tréningových kempov. To, že vyhral etapu na Tour, je skvelé. Chopil sa šance a som ešte šťastnejší, ako keby som vyhral ja," povedal líder priebežnej klasifikácie.

Pred Vingegaardom má pred tretím týždňom naďalej viac ako štvorminútový náskok a bude prekvapením, ak o sedem dní nevyrovná zápis Chrisa Frooma. Záverečný súťažný blok otvorí etapa so záverečným výstupom na ikonické Mont Ventoux. Keď však dostal Pogačar otázku ohľadom najbližšej etapy, odpovedal, že tá príde až v utorok a teraz na ňu nechce myslieť. Tim Wellens pre Vive le Vélo priznal, že etapové triumfy slovinského fenoména už ani v tíme príliš neoslavujú, keďže ich je toľko. Víťazstvo Belgičana je však výnimočné a určite veľkým povzbudením pred zvyškom Tour. Bol to výkon svetovej triedy. Nie je to prekvapenie, pretože niečo podobné predviedol už na národnom šampionáte, keď nechal za sebou Philipsena s Evenepoelom," doplnil redaktor Eurosportu Anders Mielke.

Nestalo sa mu to prvýkrát Titul smoliar etapy jednoznačne patrí Julianovi Alaphilippovi. Dvojnásobný majster sveta dal do záverečného šprintu všetko a zdolal Wouta van Aerta. V cieli predviedol radostné gesto, už sa videl na stupni víťazov, no zakrátko zistil, že bojoval "len" o tretie miesto. Francúz nevedel, že okrem Wellensa pred ním prišiel do cieľa ešte aj Victor Campenaerts. Problém bol v tom, že jazdcovi tímu Tudor Pro Cycling nefungovala vysielačka od momentu, keď bol 152 km pred cieľom súčasťou hromadného pádu. "Bol to chaotický deň, špeciálne pre Juliana. Pri páde si poranil rameno a tiež mu nešla vysielačku. Nemohli sme ju vymeniť, pretože sa stále išlo na plný plyn. Preto nemal žiadne informácie o tom, že Wellens je vpredu. Mal dobré nohy, etapu zvládol aj vďaka adrenalínu, no teraz sa musíme pozrieť na to, či je jeho zranenie problém alebo nie," povedal športový riaditeľ Sylvain Blanquefort. VIDEO: Experti TNT Sports hodnotia predčasnú radosť Alaphilippa

Alaphilippovi sa nestalo prvýkrát, že sa tešil predčasne. Stačí si spomenúť na Liége - Bastogne - Liége 2020, keď ho nielenže predstihol na čiare Primož Roglič, ale ešte bol Francúz penalizovaný za blokovanie súperov. "Bojoval som tvrdo, mal som dobré nohy. Som idiot, že som šprintoval a snažil sa vyhrať," povedal Alaphilippe, ktorý si po páde naprával vykĺbené rameno. "Spomenul som si, ako to robili v nemocnici," doplnil. Jeho predčasnú radosť analyzovali aj v štúdiu TNT Sports, pričom moderátorka Orla Chennaouiová nechápala, ako nemohol vidieť dojazd Campenaertsa.