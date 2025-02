Ledecká nepozná hranice. Dvojnásobná olympijská víťazka by mohla štartovať aj na letných OH

SAALBACH. Dvojnásobná olympijská víťazka z Pjongčangu Ester Ledecká by mohla v budúcnosti štartovať pod piatimi kruhmi aj v letnej verzii hier.

"Momentálne je to skôr hobby. V zime som dosť zaneprázdnená, ale áno. Prečo nie?," uviedla Ledecká na prebiehajúcich lyžiarskych MS v Saalbachu, kde má štartovať v super-G a v zjazde.

Najnovšie pridala do zbierky aj windsurfing. Za sebou má účasť na podujatí Defi Wind vo Francúzsku a môže pomýšľať aj na kvalifikáciu na OH 2028.

Česká reprezentantka sa windsurfingu venuje od svojich piatich rokov a na vode sa rada pripravuje mimo hlavnej lyžiarskej a snoubordovej sezóny.

"Najmä v snoubordingu je to naozaj skvelé pre rovnováhu. Vo windsurfingu cítim veľa slobody, pretože som to len ja, vietor a moje vybavenie," pokračovala Ledecká a dodala, že okrem spomínaného trávi čas aj kickboxom, bicyklovaním, wakeboardingom a vodným lyžovaním: "Toto všetko mi pripomína pohyby, ktoré používam aj na lyžiach."

Ledecká, ktorej otec je známy český hudobník Janek Ledecký, nedávno naspievala vianočnú skladbu s ďalším českým spevákom Marekom Ztraceným.

"Bolo to hrozné. V hudbe a umení je všetko komplikované, v športe je to celkom jasné. Bez ohľadu na to, ako vyzeráte alebo čo práve robíte, buďte rýchli," povedala pre AP.