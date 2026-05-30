Slovenský bejzbalista sa udomácňuje v MLB. Premiérovo nastúpil ako prvý nadhazovač

Adam Macko
TASR|30. máj 2026 o 07:55
Toronto doviedol k štvrtému víťazstvu za sebou.

Slovenský bejzbalista Adam Macko si zapísal na svoje konto ďalší významný míľnik v zámorskej súťaži Major League Baseball (MLB).

Dvadsaťpäťročný Slovák bol premiérovo v kariére prvým nadhazovačom Toronta Blue Jays v stretnutí s Baltimore Orioles.

Toronto sa do poslednej chvíle rozhodovalo, komu zverí dôveru na začiatok stretnutia a výkony Macka od oficiálneho vstupu do MLB priniesli napokon pozitívnu správu pre slovenského bejzbalistu.

Pri situácii so zraneniami a absenciami sa Macko vyformoval na istotu na pozícii nadhadzovača, čo opätovne potvrdil aj proti Orioles.

Vo svojom siedmom kariérnom štarte v MLB sa radoval z ďalšieho víťazstva, v Baltimore odštartoval jeho tím sériu zápasov proti tomuto súperovi triumfom 6:5.

VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Baltimore

Myslím si, že sme sa od začiatku chytili. To bol náš cieľ, s takým prístupom som išli do tohto stretnutia. Som šťastný z toho, že chalani sa nevzdali ani za nepriaznivého stavu. Toto je veľké víťazstvo, o ktoré sa postaral celý tím,“ prezradil pre Sportsnet.ca manažér tímu John Schneider.

Štvrtou výhrou za sebou sa Blue Jays dostali už na piate miesto v American League a prvýkrát od 4. apríla majú vyrovnanú zápasovú bilanciu.

S Baltimorom ich čakajú ešte dve stretnutia, najbližšie je na programe v sobotu 30. mája o 22.05 h.

