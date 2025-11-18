Ronaldo navštívi Trumpa v Bielom dome. Bude robiť spoločnosť saudskému princovi

Cristiano Ronaldo počas tréningu
Cristiano Ronaldo počas tréningu (Autor: AlNassr FC/X)
Ronaldo bude súčasťou delegácie Mohameda bin Salmána.

WASHINGTON. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo bude súčasťou delegácie saudského korunného princa Mohameda bin Salmána, ktorá navštívi Biely dom.

Spoločne absolvujú stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informovali o tom zdroje agentúry AP pod podmienkou zachovania anonymity.

Bin Salmán sa stretne s Trumpom prvýkrát od začiatku obdobia diplomatickej izolácie v roku 2018 po zabití novinára denníka The Washington Post Džamála Chášukdžího saudskými agentmi na konzuláte v Istanbule.

Bin Salmán poprel akúkoľvek účasť na tejto vražde. Ronaldo, päťnásobný držiteľ Zlatej lopty, je tvárou futbalu v Saudskej Arábii, ktorá usporiada v roku 2034 svetový šampionát.

Štyridsaťročný hviezdny útočník pôsobí v tamojšom Al-Nassr. Jeho väčšinovým vlastníkom je saudský štátny investičný fond, ktorému predsedá práve bin Salmán.

Trump sa úzko spojil s budúcoročnými majstrovstvami sveta, ktoré sa budú konať na území USA, Kanady a Mexika.

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino mu počas návštevy zanechal v Oválnej pracovni kópiu trofeje.

