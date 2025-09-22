VIDEO: Búrka odklonila let Sainza a Leclerca, do Monaka išli na dodávke

MONAKO. Nepriaznivé počasie skomplikovalo návrat bývalých tímových kolegov Carlosa Sainza a Charlesa Leclerca po nedeľňajšej VC Azerbajdžanu.
Dvojica pilotov F1 sa v prenajatej dodávke presúvala z Talianska do Monaka, pričom pôvodný prílet do francúzskeho Nice prekazila búrka.
Sainz mal väčší dôvod na úsmev, keďže v nedeľu získal svoje prvé pódium vo Williamse. Leclerc sa so svojím Ferrari opäť vytrápil a skončil až deviaty.
„Po veľmi náročnom víkende v Baku som si myslel, že to horšie už nemôže byť, ale...,“ povedal Monačan vo videu zverejnenom na Instagrame. Kameru otočil aj na svojho bývalého tímového kolegu.
„Museli sme zmeniť trasu kvôli búrke. Nemohli sme pristáť v Nice, tak sme pristáli uprostred Talianska, prenajali si dodávku a sme na ceste do Monaka,“ doplnil Sainz.
Celkové poradie šampionátu
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
324
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
299
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
255
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
212
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
165
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
121
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
78
8.
Alex Albon
Thajsko
Williams
70
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
39
10.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Kick Sauber
37
11.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
12.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
31
13.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
30
14.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
30
15.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
28
16.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
28
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
20
18.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Kick Sauber
18
19.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
16