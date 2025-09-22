    VIDEO: Búrka odklonila let Sainza a Leclerca, do Monaka išli na dodávke

    Pôvodný prílet do francúzskeho Nice im prekazila búrka.

    MONAKO. Nepriaznivé počasie skomplikovalo návrat bývalých tímových kolegov Carlosa Sainza a Charlesa Leclerca po nedeľňajšej VC Azerbajdžanu.

    Dvojica pilotov F1 sa v prenajatej dodávke presúvala z Talianska do Monaka, pričom pôvodný prílet do francúzskeho Nice prekazila búrka.

    Sainz mal väčší dôvod na úsmev, keďže v nedeľu získal svoje prvé pódium vo Williamse. Leclerc sa so svojím Ferrari opäť vytrápil a skončil až deviaty.

    „Po veľmi náročnom víkende v Baku som si myslel, že to horšie už nemôže byť, ale...,“ povedal Monačan vo videu zverejnenom na Instagrame. Kameru otočil aj na svojho bývalého tímového kolegu.

    „Museli sme zmeniť trasu kvôli búrke. Nemohli sme pristáť v Nice, tak sme pristáli uprostred Talianska, prenajali si dodávku a sme na ceste do Monaka,“ doplnil Sainz.

    Celkové poradie šampionátu

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    324

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    299

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    255

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    212

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    165

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    121

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    78

    8.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    70

    9. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    39

    10. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Kick Sauber

    37

    11.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    12.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    31

    13.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    30

    14.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    30

    15.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    28

    16.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    28

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    20

    18.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Kick Sauber

    18

    19.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    16

    Formula 1 2025

    Formula 1

